NeuroTips: ser “buena mamá” no es “olvidarte”; evita este error que puedes “heredar” a tus hijos

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Foto: Shutter.

Sofía Díaz Pizarro, especialista en educación consiente y conductora de NeuroTips en UnoTV, explica que ser una “buena mamá”, no significa anteponer a otros y “olvidarse” de una misma.

En su recomendación, la especialista explicó que cuando una mamá se pone siempre al final, sus hijos no sólo lo ven, también lo aprenden. Según dijo, los niños no entienden su valor sólo por lo que se les dice, sino por la forma en que ven a su madre tratarse a sí misma.

Pizarro, que anteriormente ya ha explicado cómo los adultos repetimos patrones con sus hijas e hijos, se centra en este episodio en los imaginarios colectivos sobre qué significa ser una “buena madre“.

Sofía Díaz Pizarro explica por qué una madre no debe olvidarse de sí misma

La experta señaló que una de las ideas más dañinas que puede heredar una madre es creer que ella “no es importante”. Es decir, ser la última en comer, descansar o importar.

“Piensas que eso es ser buena mamá, lo sé, pero lo que tu hijo está aprendiendo es que las personas que aman se borran”, advirtió.

Díaz Pizarro explicó que este patrón puede repetirse en la vida de los hijos.

“Si ven que su mamá dice sí cuando quiere decir no, pueden aprender que sus propios límites no importan”, destaca.

También señaló que, si una madre se borra para que todos estén bien, sus hijos pueden creer que para ser amados también tienen que desaparecer.

De acuerdo con la conductora, los hijos no necesitan una mamá agotada o que se abandona por completo. Lo que necesitan es ver a una mamá que se conoce, se respeta y se elige.

¿Qué recomienda Sofía Díaz Pizarro a las madres?

Sofía Díaz Pizarro recomendó cambiar el hábito de ser siempre la última persona que una madre cuida.

Para empezar, propuso hacer una sola cosa por una misma durante el día. Puede ser algo sencillo, pero importante:

Descansar

Leer

Caminar

Decir “no” a algo que no se quiere hacer

Usar ese tiempo para una misma

La especialista explicó que elegirse no es egoísmo. Al contrario, puede ser una forma de enseñar a las hijas cómo tratarse bien a ellas mismas y a los hijos cómo tratar a las mujeres y también a ellos mismos.