Éstas son las becas disponibles para estudiantes de bachillerato en 2026

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Foto: Cuartoscuro

Si estudias el nivel medio superior o estás por ingresar al bachillerato, existen diferentes becas para estudiantes de bachillerato en México que ofrecen apoyo económico para continuar con los estudios. Entre ellas destacan la Beca Universal Benito Juárez y los programas UNAM-SI para escuelas incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato, profesional técnico bachiller o sus equivalentes, en modalidad escolarizada o mixta.

El apoyo consiste en mil 900 pesos bimestrales, entregados durante los 10 meses del ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses, siempre que el estudiante permanezca inscrito. Julio y agosto no se consideran porque corresponden al periodo vacacional.

Para acceder a esta beca Benito Juárez, es necesario:

Estar inscrito en una escuela pública de educación media superior

No recibir otra beca federal con el mismo objetivo

Verificar que el plantel haya reportado la inscripción

Realizar el registro en línea cuando la convocatoria esté disponible

Los beneficiarios pueden consultar su estatus mediante el Buscador de Estatus utilizando su CURP.

Becas UNAM-SI para escuelas incorporadas

Las Becas UNAM-SI están dirigidas a estudiantes de instituciones con planes de estudio incorporados a la UNAM y buscan reconocer el desempeño académico o apoyar a trabajadores universitarios y sus familias.

Entre los requisitos se encuentran:

Estar inscrito en una escuela incorporada a la UNAM

Ser alumno regular

Tener promedio mínimo de 8.0

Presentar la documentación solicitada dentro del periodo establecido

La convocatoria para el ciclo escolar 2026-2027 contempla registros del 18 de junio al 7 de agosto de 2026, mientras que los resultados se publicarán el 25 de septiembre de 2026.

Programa de Medias Becas de la UNAM

La UNAM también cuenta con el Programa de Medias Becas 2026-2027, destinado a instituciones incorporadas.

Este apoyo cubre el 50% del registro, inscripción y colegiatura durante un año escolar.

Para obtenerla:

Los alumnos de nuevo ingreso deben contar con promedio mínimo de 7.0

Quienes cursen años posteriores deberán mantener un promedio mínimo de 8.0 y no haber recibido previamente este beneficio

La renovación es automática siempre que el estudiante continúe siendo regular y conserve el promedio requerido.

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