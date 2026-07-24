Mexicano enfrenta deportación en EE. UU. por votar sin ser ciudadano

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Foto: AFP

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) de Estados Unidos confirmó la deportación de Omar Eliodoro López Rico, ciudadano mexicano con residencia legal permanente, tras determinar que votó en una elección federal estadounidense pese a no ser ciudadano del país.

De acuerdo con la resolución emitida el 23 de julio de 2026, López Rico admitió haber participado en las elecciones presidenciales federales de 2012 en el condado de Stanislaus, California. Aunque contaba con una Green Card, las autoridades recordaron que la residencia permanente no otorga el derecho a votar en comicios federales.

¿Por qué enfrenta deportación Omar Eliodoro López Rico?

Según el expediente, López Rico obtuvo la residencia legal permanente en Estados Unidos el 22 de febrero de 2001.

El 6 de noviembre de 2012, acudió a votar en las elecciones presidenciales federales. Años después, en 2015, reconoció ese hecho tanto en su solicitud de naturalización como en una declaración jurada presentada ante las autoridades migratorias.

Con base en esa admisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició en mayo de 2016 un procedimiento para deportarlo bajo la sección 237(a)(6) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que contempla la expulsión de extranjeros que voten ilegalmente en elecciones federales.

Una batalla legal que se extendió por una década

El caso llegó por primera vez ante la BIA en julio de 2020, cuando el organismo revocó el cierre del procedimiento de expulsión que había intentado realizar un juez de inmigración.

Posteriormente, el asunto regresó al Tribunal de Inmigración, donde un juez rechazó el 30 de enero de 2025 la solicitud de cancelación de expulsión presentada por López Rico.

El ciudadano mexicano volvió a apelar la decisión, pero la BIA desestimó el recurso y confirmó que procede su deportación.

La BIA endurece el criterio sobre el voto ilegal

La resolución establece dos puntos que podrían influir en futuros casos migratorios.

El primero señala que, cuando un inmigrante invoca la Quinta Enmienda para no responder determinadas preguntas, el juez puede realizar inferencias adversas razonables al evaluar si esa persona merece un beneficio discrecional, como la cancelación de la expulsión.

El segundo criterio establece que el voto ilegal en elecciones federales constituye un factor adverso de peso al momento de decidir si un extranjero puede recibir algún tipo de alivio migratorio, incluso cuando cumpla otros requisitos relacionados con residencia o conducta.

La Green Card no otorga el derecho al voto

De acuerdo con la BIA, el derecho al voto en elecciones federales está reservado exclusivamente para ciudadanos estadounidenses.

La resolución sostiene que participar en estos procesos electorales sin tener la ciudadanía puede derivar en consecuencias migratorias graves, incluida la deportación, aun cuando la persona haya residido legalmente en Estados Unidos durante varios años.

Además, el fallo advierte que ciertas decisiones tomadas durante un procedimiento migratorio, como negarse a responder preguntas relevantes, pueden ser consideradas por los jueces al analizar solicitudes de beneficios discrecionales.

¿Cuál es la situación actual de López Rico?

Tras el rechazo de su apelación, López Rico continúa siendo deportable bajo la legislación migratoria estadounidense.

Aunque la decisión de la BIA representa la última instancia administrativa en el caso, todavía podría buscar recursos ante un tribunal federal. Sin embargo, hasta el momento, la determinación mantiene vigente la orden de expulsión y permite al gobierno estadounidense continuar con el procedimiento para su eventual deportación a México.