El significado de llevar una tela blanca en el auto y que se popularizó en redes sociales

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La creencia no tiene validez legal. Foto: Gettyimages

Colocar una tela, pañuelo o toalla blanca en la ventana, la antena o la puerta de un automóvil se ha convertido en un código que cada vez aparece con mayor frecuencia en redes sociales y entre automovilistas en México.

De acuerdo con los usuarios, este código es utilizado por algunos automovilistas para comunicar que atraviesan una situación de emergencia y solicitar la comprensión de otros conductores.

@manejo_profesional_mp Sacar un pañuelo blanco por la ventanilla del auto significa que el conductor enfrenta una emergencia médica real o una urgencia grave y solicita paso libre, funcionando como una “ambulancia improvisada”. Es una señal de auxilio reconocida para pedir a otros conductores que cedan el paso y facilitar la llegada a un hospital. #peligro #videos #vistas #tips ♬ sonido original – Manejo_Profesional_MP

Generalmente, la tela blanca se emplea en dos escenarios:

Cuando el vehículo traslada a una persona con una emergencia médica

Cuando el automóvil presenta una falla mecánica y circula con dificultades o permanece detenido.

Si el vehículo permanece detenido en el acotamiento por una avería, también se recomienda levantar el cofre para hacer más evidente la falla.

Aunque muchas personas lo identifican como una señal de emergencia, la Secretaría de Movilidad (Semovi) no lo reconoce como un distintivo oficial dentro del Reglamento de Tránsito.

Esto significa que portar un pañuelo blanco no concede prioridad de paso, tampoco obliga a otros conductores a ceder el carril ni sustituye los protocolos establecidos para solicitar auxilio.

Ante ello, las autoridades recomiendan que, ante una emergencia médica o una avería, además de utilizar los dispositivos de seguridad correspondientes, se solicite apoyo a los servicios de emergencia para recibir atención oportuna como el 911.

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