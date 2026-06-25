Agenda completa del Mundial para este viernes 26 de junio: horarios para ver a España, Uruguay y más

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La agenda deportiva del viernes 26 de junio. Foto: Claro Sports

La actividad del Mundial 2026 continúa este viernes 26 de junio con la última jornada de los grupos I, G y H.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este jueves.

Noruega vs. Francia

Noruega llega a la última jornada del Grupo I con la confianza de haber asegurado su lugar en la siguiente fase después de vencer 3-2 a Senegal. El conjunto europeo ha tenido como figura principal a Erling Haaland, quien volvió a ser determinante con goles importantes y colocó a su selección en la pelea por el liderato.

Francia, por su parte, también llega clasificada tras conseguir dos victorias en sus primeros encuentros, incluyendo un triunfo 3-0 sobre Irak. Los “Bleus” buscarán cerrar la fase de grupos como líderes y mantener su buen momento rumbo a la ronda de eliminación directa.

El partido será clave para definir quién termina en la cima del Grupo I, con dos selecciones que ya aseguraron su boleto.

Senegal vs. Irak

Senegal afronta la última jornada del Grupo I con la obligación de sumar después de caer 3-2 ante Noruega en un partido donde tuvo una reacción tardía. Los africanos todavía tienen posibilidades de avanzar, pero necesitan un resultado positivo para evitar depender de otros criterios de desempate.

Irak llega con una situación complicada después de perder sus dos primeros partidos, incluido un 3-0 ante Francia. La selección asiática necesita una victoria para mantenerse con vida en la pelea por los mejores terceros lugares.

El encuentro será una final para ambas selecciones, donde los puntos pueden definir el último boleto del grupo.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Cabo Verde llega a la tercera jornada con una actuación histórica en su primera Copa del Mundo. El conjunto africano sorprendió al empatar ante España y posteriormente igualó 2-2 contra Uruguay, por lo que mantiene opciones de avanzar.

Arabia Saudita, en cambio, necesita reaccionar después de caer 4-0 ante España en su segundo partido. Los asiáticos todavía pueden buscar la clasificación, pero necesitan un triunfo y una combinación favorable dentro del Grupo H.

El duelo será determinante porque ambos equipos llegan con posibilidades abiertas en una zona que se mantiene muy pareja.

Uruguay vs. España

Uruguay llega a su último partido del Grupo H con la necesidad de sumar después de empatar 2-2 ante Cabo Verde. La selección sudamericana ha mostrado irregularidad y deberá mejorar su rendimiento si quiere asegurar su presencia en la siguiente ronda.

España llega en mejor posición tras golear 4-0 a Arabia Saudita y recuperar confianza después de un inicio donde empató ante Cabo Verde. La “Roja” buscará cerrar la fase de grupos en los primeros lugares y confirmar su candidatura en el torneo.

El duelo enfrenta a dos campeones del mundo y puede definir el liderato del Grupo H.

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Nueva Zelanda llega a la tercera jornada con la obligación de conseguir un buen resultado después de caer 3-1 ante Egipto en su segundo partido. El equipo oceánico necesita sumar para mantener opciones de avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Bélgica tampoco llega con margen de error después de empatar sus primeros dos encuentros. Los europeos necesitan una victoria para asegurar su clasificación y evitar depender de otros resultados dentro del Grupo G.

El partido puede convertirse en una definición directa por la clasificación, con poco margen para ambos equipos.

Egipto vs. Irán

Egipto llega motivado a la última jornada del Grupo G después de conseguir una victoria histórica ante Nueva Zelanda por 3-1. El conjunto africano tomó ventaja en la pelea por avanzar y buscará cerrar la fase con otro resultado positivo.

Irán llega con posibilidades abiertas después de empatar sus dos primeros partidos, incluido un 0-0 ante Bélgica. Los asiáticos saben que una victoria podría colocarlos en la siguiente ronda, mientras que un empate dependería de la combinación final del grupo.

El encuentro será una pelea directa por los puestos de clasificación del Grupo G.

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