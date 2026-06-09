Los autos que menos fallan y cuesta menos mantener en México, según especialistas

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Carros en CDMX. foto: Cuartoscuro

Existen autos de distintas gamas, ya sean nuevos o usados, que cumplen con factores que los hacen más confiables en México, convirtiéndose en una buena opción por sus bajas probabilidades de fallas mecánicas, adecuado desempeño y costo de mantenimiento.

La confiabilidad se refiere a la capacidad de un vehículo para funcionar durante largos periodos de tiempo sin tener fallas mecánicas, eléctricas o electrónicas significativas, manteniendo un desempeño adecuado y un costo razonable de mantenimiento.

Consumer Reports evalúa la confiabilidad a partir de los problemas reportados por los propietarios en distintos sistemas del vehículo como:

Frecuencia de fallas mecánicas

Durabilidad de motor y transmisión

Problemas en sistemas eléctricos y electrónicos

Fallas en dirección, suspensión y frenos

Historial de problemas en climatización, combustible y carrocería

Satisfacción de propietarios a largo plazo

¿Cuáles son los autos nuevos o usados más confiables de México?

De acuerdo con estudios de Consumer Reports, J.D. Power, Kelley Blue Book, estos son algunos de los autos nuevos o usados más confiables de México:

Autos usados más confiables

Toyota Corolla (2010-2014)

Baja incidencia de fallas mecánicas y alta durabilidad

Valor de reventa y confiabilidad a largo plazo

Honda Fit (2012-2015)

Subcompactos con mejor historial de confiabilidad

Calidad y durabilidad

Toyota Yaris (2012-2015)

Simplicidad mecánica y bajo índice de problemas

Vehículos urbanos con menores costos de propiedad

Honda Civic (2010-2012)

Sedanes compactos más duraderos

Confiabilidad a largo plazo

Nissan Versa (2015-2018)

Amplia red de servicio y disponibilidad de refacciones en México

Bajos costos de mantenimiento en comparación con otros sedanes del segmento

Nissan Tiida (2008-2012)

Destaca entre los vehículos de Nissan más resistentes de su generación

Robustez de su motor HR16

Autos con mayor confiabilidad que son más económicos

Toyota Yaris Sedán

Precio aproximado: 340 a 410 mil

Historial de Toyota de confiabilidad

Bajo índice de fallas mecánicas

Refacciones relativamente accesibles

Excelente valor de reventa

Mazda 2 Sedán

Precio aproximado: 330 mil a 440 mil

Buena calidad de ensamble

Mecánica sencilla y durable

Nissan Versa

Precio aproximado: 380 mil a 500 mil

Amplia red de servicio en México

Costos de mantenimiento contenidos

Disponibilidad de refacciones en prácticamente todo el país

Hyundai Grand i10 Sedán

Precio aproximado: 300 mil a 380 mil

Hyundai ha mejorado de forma consistente sus resultados en estudios de calidad y durabilidad

Costos de mantenimiento competitivos

Buen rendimiento de combustible

Kia K3

Precio aproximado: 330 mil a 470 mil

Garantía amplia

Buen historial reciente de durabilidad

Honda City

Precio aproximado: 410 mil a 510 mil

Motor reconocido por su durabilidad

Historial sólido de Honda en estudios de confiabilidad

Excelente conservación de valor

Automóviles de gama media-alta más confiables

Toyota Corolla

Precio aproximado: 430 mil a 570 mil pesos

Bajos costos de mantenimiento

Buen valor de reventa

Toyota Camry

Precio aproximado: 620 mil a 780 mil pesos

Historial sobresaliente de durabilidad

Motores de larga vida útil

Muy pocas fallas reportadas

Lexus RX

Precio aproximado: 1.3 a 1.8 millones de pesos

Lexus suele encabezar los rankings de confiabilidad

Excelente calidad de ensamble

Muy alta satisfacción de los propietarios

Subaru Forester

Precio aproximado: 700 mil a 900 mil pesos

Excelente desempeño mecánico

Muy buena reputación en durabilidad

Bajos índices de averías importantes

Honda CR-V

Precio aproximado: 760 mil a 980 mil pesos

Uno de los SUV más confiables del mercado

Conserva bien su valor

Amplia red de servicio

Toyota RAV4 Hybrid