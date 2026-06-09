Los autos que menos fallan y cuesta menos mantener en México, según especialistas

| 13:47 | Bryan Rivera González | Uno TV
Carros en CDMX.
Carros en CDMX. foto: Cuartoscuro

Existen autos de distintas gamas, ya sean nuevos o usados, que cumplen con factores que los hacen más confiables en México, convirtiéndose en una buena opción por sus bajas probabilidades de fallas mecánicas, adecuado desempeño y costo de mantenimiento.

La confiabilidad se refiere a la capacidad de un vehículo para funcionar durante largos periodos de tiempo sin tener fallas mecánicas, eléctricas o electrónicas significativas, manteniendo un desempeño adecuado y un costo razonable de mantenimiento. 

Consumer Reports evalúa la confiabilidad a partir de los problemas reportados por los propietarios en distintos sistemas del vehículo como:

  • Frecuencia de fallas mecánicas
  • Durabilidad de motor y transmisión
  • Problemas en sistemas eléctricos y electrónicos
  • Fallas en dirección, suspensión y frenos
  • Historial de problemas en climatización, combustible y carrocería
  • Satisfacción de propietarios a largo plazo

¿Cuáles son los autos nuevos o usados más confiables de México?

De acuerdo con estudios de Consumer Reports, J.D. Power, Kelley Blue Book, estos son algunos de los autos nuevos o usados más confiables de México:

Autos usados más confiables

Toyota Corolla (2010-2014)

  • Baja incidencia de fallas mecánicas y alta durabilidad
  • Valor de reventa y confiabilidad a largo plazo

Honda Fit (2012-2015)

  • Subcompactos con mejor historial de confiabilidad
  • Calidad y durabilidad

Toyota Yaris (2012-2015)

  • Simplicidad mecánica y bajo índice de problemas
  • Vehículos urbanos con menores costos de propiedad

Honda Civic (2010-2012)

  • Sedanes compactos más duraderos
  • Confiabilidad a largo plazo

Nissan Versa (2015-2018)

  • Amplia red de servicio y disponibilidad de refacciones en México
  • Bajos costos de mantenimiento en comparación con otros sedanes del segmento

Nissan Tiida (2008-2012)

  • Destaca entre los vehículos de Nissan más resistentes de su generación
  • Robustez de su motor HR16

Autos con mayor confiabilidad que son más económicos

Toyota Yaris Sedán

  • Precio aproximado: 340 a 410 mil
  • Historial de Toyota de confiabilidad
  • Bajo índice de fallas mecánicas
  • Refacciones relativamente accesibles
  • Excelente valor de reventa

Mazda 2 Sedán

  • Precio aproximado: 330 mil a 440 mil 
  • Buena calidad de ensamble
  • Mecánica sencilla y durable

Nissan Versa

  • Precio aproximado: 380 mil a 500 mil
  • Amplia red de servicio en México
  • Costos de mantenimiento contenidos
  • Disponibilidad de refacciones en prácticamente todo el país

Hyundai Grand i10 Sedán

  • Precio aproximado: 300 mil a 380 mil
  • Hyundai ha mejorado de forma consistente sus resultados en estudios de calidad y durabilidad
  • Costos de mantenimiento competitivos
  • Buen rendimiento de combustible

Kia K3

  • Precio aproximado: 330 mil a 470 mil
  • Garantía amplia
  • Buen historial reciente de durabilidad

Honda City

  • Precio aproximado: 410 mil a 510 mil
  • Motor reconocido por su durabilidad
  • Historial sólido de Honda en estudios de confiabilidad
  • Excelente conservación de valor

Automóviles de gama media-alta más confiables

Toyota Corolla

  • Precio aproximado: 430 mil a 570 mil pesos
  • Bajos costos de mantenimiento
  • Buen valor de reventa

Toyota Camry

  • Precio aproximado: 620 mil a 780 mil pesos
  • Historial sobresaliente de durabilidad
  • Motores de larga vida útil
  • Muy pocas fallas reportadas

Lexus RX

  • Precio aproximado: 1.3 a 1.8 millones de pesos
  • Lexus suele encabezar los rankings de confiabilidad
  • Excelente calidad de ensamble
  • Muy alta satisfacción de los propietarios

Subaru Forester

  • Precio aproximado: 700 mil a 900 mil pesos
  • Excelente desempeño mecánico
  • Muy buena reputación en durabilidad
  • Bajos índices de averías importantes

Honda CR-V

  • Precio aproximado: 760 mil a 980 mil pesos
  • Uno de los SUV más confiables del mercado
  • Conserva bien su valor
  • Amplia red de servicio

Toyota RAV4 Hybrid

  • Precio aproximado: 820 mil a 980 mil pesos
  • Excelente rendimiento de combustible
  • Sistemas híbridos: Toyota tiene uno de los mejores historiales de confiabilidad de la industria
  • Muy bajo índice de fallas graves

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