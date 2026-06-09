Los autos que menos fallan y cuesta menos mantener en México, según especialistas
Existen autos de distintas gamas, ya sean nuevos o usados, que cumplen con factores que los hacen más confiables en México, convirtiéndose en una buena opción por sus bajas probabilidades de fallas mecánicas, adecuado desempeño y costo de mantenimiento.
La confiabilidad se refiere a la capacidad de un vehículo para funcionar durante largos periodos de tiempo sin tener fallas mecánicas, eléctricas o electrónicas significativas, manteniendo un desempeño adecuado y un costo razonable de mantenimiento.
Consumer Reports evalúa la confiabilidad a partir de los problemas reportados por los propietarios en distintos sistemas del vehículo como:
- Frecuencia de fallas mecánicas
- Durabilidad de motor y transmisión
- Problemas en sistemas eléctricos y electrónicos
- Fallas en dirección, suspensión y frenos
- Historial de problemas en climatización, combustible y carrocería
- Satisfacción de propietarios a largo plazo
¿Cuáles son los autos nuevos o usados más confiables de México?
De acuerdo con estudios de Consumer Reports, J.D. Power, Kelley Blue Book, estos son algunos de los autos nuevos o usados más confiables de México:
Autos usados más confiables
Toyota Corolla (2010-2014)
- Baja incidencia de fallas mecánicas y alta durabilidad
- Valor de reventa y confiabilidad a largo plazo
Honda Fit (2012-2015)
- Subcompactos con mejor historial de confiabilidad
- Calidad y durabilidad
Toyota Yaris (2012-2015)
- Simplicidad mecánica y bajo índice de problemas
- Vehículos urbanos con menores costos de propiedad
Honda Civic (2010-2012)
- Sedanes compactos más duraderos
- Confiabilidad a largo plazo
Nissan Versa (2015-2018)
- Amplia red de servicio y disponibilidad de refacciones en México
- Bajos costos de mantenimiento en comparación con otros sedanes del segmento
Nissan Tiida (2008-2012)
- Destaca entre los vehículos de Nissan más resistentes de su generación
- Robustez de su motor HR16
Autos con mayor confiabilidad que son más económicos
Toyota Yaris Sedán
- Precio aproximado: 340 a 410 mil
- Historial de Toyota de confiabilidad
- Bajo índice de fallas mecánicas
- Refacciones relativamente accesibles
- Excelente valor de reventa
Mazda 2 Sedán
- Precio aproximado: 330 mil a 440 mil
- Buena calidad de ensamble
- Mecánica sencilla y durable
Nissan Versa
- Precio aproximado: 380 mil a 500 mil
- Amplia red de servicio en México
- Costos de mantenimiento contenidos
- Disponibilidad de refacciones en prácticamente todo el país
Hyundai Grand i10 Sedán
- Precio aproximado: 300 mil a 380 mil
- Hyundai ha mejorado de forma consistente sus resultados en estudios de calidad y durabilidad
- Costos de mantenimiento competitivos
- Buen rendimiento de combustible
Kia K3
- Precio aproximado: 330 mil a 470 mil
- Garantía amplia
- Buen historial reciente de durabilidad
Honda City
- Precio aproximado: 410 mil a 510 mil
- Motor reconocido por su durabilidad
- Historial sólido de Honda en estudios de confiabilidad
- Excelente conservación de valor
Automóviles de gama media-alta más confiables
Toyota Corolla
- Precio aproximado: 430 mil a 570 mil pesos
- Bajos costos de mantenimiento
- Buen valor de reventa
Toyota Camry
- Precio aproximado: 620 mil a 780 mil pesos
- Historial sobresaliente de durabilidad
- Motores de larga vida útil
- Muy pocas fallas reportadas
Lexus RX
- Precio aproximado: 1.3 a 1.8 millones de pesos
- Lexus suele encabezar los rankings de confiabilidad
- Excelente calidad de ensamble
- Muy alta satisfacción de los propietarios
Subaru Forester
- Precio aproximado: 700 mil a 900 mil pesos
- Excelente desempeño mecánico
- Muy buena reputación en durabilidad
- Bajos índices de averías importantes
Honda CR-V
- Precio aproximado: 760 mil a 980 mil pesos
- Uno de los SUV más confiables del mercado
- Conserva bien su valor
- Amplia red de servicio
Toyota RAV4 Hybrid
- Precio aproximado: 820 mil a 980 mil pesos
- Excelente rendimiento de combustible
- Sistemas híbridos: Toyota tiene uno de los mejores historiales de confiabilidad de la industria
- Muy bajo índice de fallas graves
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