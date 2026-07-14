Maggie Hegyi revela por qué no debes dormir con audífonos puestos 

GENERANDO AUDIO...

Si eres de los que se queda dormido escuchando música, un podcast o ruido blanco con audífonos, piénsalo dos veces.

Aunque parezca inofensivo, este hábito puede afectar tanto la salud de tus oídos como la calidad de tu descanso. Estas son cinco razones para evitarlos, según Maggie Hegyi.

Pueden afectar la salud de tus oídos

Dormir con audífonos favorece la acumulación de humedad y calor dentro del canal auditivo, creando un ambiente ideal para que proliferen bacterias y aumente el riesgo de infecciones.

Favorecen la acumulación de cerumen

Los audífonos dificultan que la cera salga de forma natural, por lo que puede acumularse y formar tapones que provoquen molestias, disminución de la audición o la necesidad de una limpieza profesional.

Pueden dañar tu audición

Aunque estés dormido, tus oídos siguen recibiendo las ondas sonoras. Si el volumen es elevado durante varias horas, el riesgo de sufrir daño auditivo o pérdida de audición a largo plazo aumenta.

Pueden causar dolor e inflamación

Dormir de lado con un audífono ejerce presión constante sobre el canal auditivo y el cartílago de la oreja. Al despertar podrías sentir dolor, irritación o inflamación.

Pueden afectar la calidad del sueño

Algunas investigaciones sugieren que los sonidos continuos, especialmente si cambian de volumen o si el dispositivo sigue reproduciendo contenido, pueden alterar las distintas fases del sueño y hacer que el descanso sea menos reparador.

Recuerda, si tienes molestias frecuentes en los oídos, problemas de audición o dudas sobre el uso de audífonos, lo mejor es acudir con un médico especialista para recibir una valoración adecuada.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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