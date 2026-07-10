La generación Z ya no mide el éxito por el sueldo: ahora busca más tiempo para vivir

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La generación Z ya no mide el éxito por el sueldo. Foto: Getty Images

Durante años, el éxito profesional se midió por un mejor sueldo o un ascenso. Sin embargo, la generación Z ahora prioriza el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la salud mental y la estabilidad laboral.

De acuerdo con el Barómetro Retos y Aprendizajes. Posturas juveniles sobre los desafíos formativos y profesionales, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud en colaboración con Banco Santander, los jóvenes enfrentan un panorama laboral marcado por la incertidumbre económica y la dificultad para encontrar empleos estables, factores que también han transformado sus prioridades.

El estudio revela que el 64.7% de los jóvenes reconoce que toma decisiones sobre su futuro profesional pensando en obtener ingresos lo antes posible, incluso por encima de elegir la profesión que realmente les apasiona. Para muchos, la prioridad es alcanzar estabilidad económica y dejar atrás la incertidumbre financiera.

A pesar de ello, la investigación también muestra que la motivación por desarrollarse profesionalmente sigue presente. El 67% asegura que no contempla rendirse, aunque considera que existen obstáculos externos que dificultan su crecimiento laboral, como la precariedad, la falta de oportunidades y la presión económica.

El tiempo libre se valora más que un aumento de sueldo

La transformación también se refleja en las prioridades al momento de elegir o permanecer en un empleo.

Según el Workmonitor 2026 de Randstad, el equilibrio entre la vida laboral y la personal se ha convertido en el principal motivo para conservar un trabajo, incluso por encima del salario.

El estudio señala que 46% de los trabajadores considera que la conciliación es el factor más importante para permanecer en una empresa, mientras que 23% coloca al sueldo como la principal razón.

Randstad ya había identificado este cambio desde su edición 2025, cuando por primera vez en más de dos décadas de mediciones el balance entre trabajo y vida personal superó al salario como el principal motivador laboral.

Esta tendencia refleja que las nuevas generaciones ya no están dispuestas a sacrificar su bienestar, su tiempo libre o su salud mental únicamente por un mejor ingreso.

Los jóvenes también piden orientación para construir su futuro

El estudio del Centro Reina Sofía también revela que las preocupaciones de la generación Z van más allá del empleo.

El 75.7% considera que necesita una mejor orientación para descubrir cuáles son sus intereses y habilidades antes de elegir una carrera profesional, mientras que el 74% reclama información más clara sobre las oportunidades laborales reales que ofrece cada formación académica.

Además, más del 73% considera importante recibir educación financiera para aprender a administrar su dinero y tomar mejores decisiones económicas desde el inicio de su vida laboral.

Un reto para las empresas

Los resultados muestran un cambio de paradigma en el mercado laboral, si antes el éxito profesional se medía por el tamaño del salario o la rapidez para ascender, ahora las nuevas generaciones buscan empleos que también les permitan disfrutar de su vida fuera de la oficina.

Para las empresas, esto implica que ofrecer un buen sueldo ya no será suficiente para atraer y retener talento.

La flexibilidad, un ambiente laboral saludable, oportunidades de desarrollo y políticas que favorezcan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal se perfilan como factores cada vez más determinantes para conquistar a la generación Z.

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