¿Atún en agua o en aceite? Estas son las diferencias y cuál conviene comprar

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Atún y la diferencia entre sus presentaciones Foto: Shutterstock

El atún es uno de los alimentos más populares en México, pues, ya sea en agua o en aceite, según datos del gobierno, en promedio una persona consume 1.2 kg al año.

Es por esto que te hablaremos un poco más a detalle sobre los beneficios de este producto y las diferencias entre sus presentaciones al adquirirlo enlatado, para que sepas cuál se adapta mejor a tus necesidades.

¿Cómo se hace el atún enlatado?

El atún es uno de los productos más consumidos por los mexicanos, por lo que requiere de una gran producción.En reportes de 2023 se generaron 130,313 toneladas, según la Secretaría de Cultura.

Este se limpia y corta en filetes para poder eliminar la piel y las espinas, para posteriormente ser cocinado al vapor.

Luego, estos filetes son colocados en latas esterilizadas, donde se les agrega salmuera o aceite de oliva para preservar el atún (aquí surgen ambas variantes).

Tras esto, las latas se someten a un proceso de esterilización mediante calor para eliminar bacterias.

¿Cuándo comer atún en agua y atún en aceite? Foto: Getty

¿Cuáles son las diferencias entre el atún en agua y el atún en aceite?

Una de las principales diferencias son las calorías, como lo explica Leyla Juri, experta en nutrición de la Universidad Católica del Maule, pues una lata de atún en agua contiene cerca de 160 calorías, mientras que una con aceite representa 240 calorías.

“Si no puedes comprar atún fresco en la pescadería o en tu supermercado habitual, la mejor opción son las latas al natural; la recomendación es que no elimines el atún de tu alimentación, pero tampoco te pases con su consumo”. Leyla Juri

También existen diferencias en lo culinario, pues el atún en agua mantiene intactos los nutrientes originales, pero con un sabor más ligero, por lo que se recomienda usarlo en ensaladas o dietas de bajas calorías.

Por su parte, el aceite de oliva puede sumar grasas saludables al atún, así como un sabor más intenso, por lo que se recomienda en platillos como pastas.

A pesar de las diferencias entre ambos, el atún en general tiene diversos beneficios, entre los que se incluyen:

Ayuda a mejorar nuestras defensas. Gracias a su contenido en vitaminas A y D, el consumo de atún contribuye al desarrollo del sistema nervioso y potencializa el proceso de cicatrización

Es bueno para el corazón. El atún contiene omega 3, un aceite que ayuda a prevenir infartos porque reduce los niveles de colesterol y triglicéridos

Fortalece los músculos. Al tener un alto contenido en proteína, consumir atún ayuda a la formación y mantenimiento de los músculos

Es por estos motivos que no existe uno que sea mejor que el otro, sino que cada uno cumple con diferentes características que se adaptarán a las necesidades que tenga el consumidor al momento de adquirir el producto.

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