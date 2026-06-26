Botanas mundialistas, listas para meter gol a tu hambre 

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Ricas botanas mundialistas. Foto: Alberto Estrada

El Mundial es la ocasión perfecta para adentrarse en los sabores de otros países como Brasil, Francia, España y, por supuesto, México. Además de disfrutar del futbol, los aficionados pueden meterle un gol al hambre y ponerse creativos con botanas inspiradas en las distintas culturas que se hacen presentes en la cancha.

Andrés Cuéllar, chef del ASPCI, Instituto Gastronómico, se dio a la tarea de preparar varias botanas mundialistas para disfrutar durante los partidos de la mayor fiesta del futbol.

“Estas botanas que se eligieron porque estos países tienen una gran cultura gastronómica, además de ser uno de los países a nivel futbol, representan un icono porque han ganado mundiales”, recalcó Cuéllar.

Con el sabor de la victoria, gracias al triunfo y paso perfecto de la Selección Nacional en este Mundial, el chef preparó varios platillos de diferentes países que son referentes tanto en la cancha como en la gastronomía internacional.

Botanas para el Mundial. Foto: Alberto Estrada

México es anfitrión en este Mundial y los platillos que representan al país azteca son los tradicionales sopes llenos de sabor y acompañados por lechuga, queso y salsa… de la que pica.

También los elotitos no podrían faltar en estas botanas mundialistas, además de las tostadas de manitas de cerdos en escabeche.

Foto: Alberto Estrada

La comida francesa también fue protagonista con unos gougéres tradicionales, canapés de salmón ahumado y los vol au vent de pollo y champiñones.

Por el lado de España, el chef preparó la tradicional tortilla española, pan con tomate y jamón, y croquetas de jamón serrano.

“Ellos (los españoles) agarraron el pan duro, le ponían un poco de ajo untado, el aceite de olivo y un poco de jitomate. Era comida de pobres, pero, finalmente, se convirtió en algo típico de España”, recordó el chef.

Foto: Alberto Estrada

Y para terminarla, comida procedente de Brasil no podía faltar con coxinha de frango, pão de quẹijo y bolinho de bacalhau.

El chef Andrés aseguró que estas botanas mundialistas son fáciles de hacer, con ingredientes que se pueden conseguir de manera fácil, y son ideales para impresionar a los amantes de la cocina y del futbol.

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