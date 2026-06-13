¿Pizza sin masa? Sigue esta deliciosa receta alternativa

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Las pizzas sin masa se han vuelto populares entre quienes buscan alternativas a las preparaciones tradicionales. Una de las opciones más sencillas utiliza berenjena como base, sustituyendo la masa convencional por una verdura que aporta textura y permite añadir los ingredientes clásicos de una pizza como queso, peperoni o más vegetales.

Con pocos ingredientes y una preparación tanto rápida como sana, esta receta puede funcionar como comida ligera, cena o botana para compartir.

¿Cómo preparar pizza sin masa? Ve esta receta fácil y sencilla

Ingredientes (para 2 personas)

2 berenjenas medianas

3 cucharadas de aceite de oliva

2 jitomates en rodajas

200 gramos de queso mozzarella

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Preparación de la pizza sin masa

Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo, realiza algunos cortes superficiales sobre la pulpa para facilitar la cocción.

Calienta un sartén o plancha con un poco de aceite de oliva; coloca las berenjenas con la pulpa hacia arriba, agrega un poco más de aceite y cocina hasta que comiencen a suavizarse.

Sazona con sal y pimienta, después coloca encima las rodajas de jitomate y cubre generosamente con queso mozzarella.

Tapa el sartén o lleva las berenjenas al horno durante unos minutos más hasta que el queso quede completamente derretido.

Esta pizza de berenjena sin masa conserva ingredientes clásicos como el jitomate y la mozzarella, pero sustituye la base tradicional por una verdura. El resultado es una opción práctica para quienes buscan probar una versión distinta de este popular platillo italiano con alternativas saludables.

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