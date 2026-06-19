“Viernes Garnachero”: “Las Petroleras y Huaraches Vero” el puesto de Azcapotzalco que conquista con su sazón 

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En la colonia Pasteros, en Azcapotzalco, se encuentra “Las Petroleras y Huaraches Vero”, un puesto que se ha ganado fama no solo entre los vecinos, sino también en la televisión mexicana, donde ha sido presentado en distintas ocasiones por su popularidad y su sazón, conoce más en una edición nueva de “Viernes Garnachero”.

Detrás del proyecto está Vero, quien lleva alrededor de 12 años sacando adelante el negocio familiar junto con su equipo de trabajo. A diario atienden a clientes con una oferta que se ha vuelto su sello: petroleras de gran tamaño y huaraches preparados al momento.

Más allá de la comida, el lugar destaca por la constancia y el crecimiento que ha tenido con el paso de los años, al punto de llamar la atención de producciones televisivas y comerciales. Hoy, sigue operando de forma regular y manteniendo su estilo casero que le ha dado fama en la zona.

¿Dónde está “Las Petroleras y Huaraches Vero”?

Av. Aquiles Serdán #92, Col. Pasteros, Azcapotzalco, CDMX

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