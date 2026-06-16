Cómo hacer ensalada de pasta hawaiana en casa: receta cremosa, fresca y deliciosa
La ensalada de pasta hawaiana es un platillo que combina sabores dulces y salados gracias a ingredientes como la piña, el jamón y un aderezo cremoso que le aporta una textura deliciosa; esta receta es sencilla y rápida de preparar ideal para los días calurosos.
Esta receta puede utilizarse en reuniones familiares, comidas rápidas o como acompañamiento de otros platillos. Además, puede prepararse con anticipación y mantenerse fría para disfrutarla con una mejor mezcla de sabores.
Ingredientes para hacer ensalada de pasta hawaiana
Para preparar esta receta en casa necesitas:
- 250 gramos de pasta corta (coditos o tornillos)
- 1 taza de piña en almíbar cortada en cubos
- 200 gramos de jamón en cubos
- 1 zanahoria rallada
- 1 taza de apio picado
- ½ taza de crema
- ½ taza de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta al gusto
¿Cómo preparar ensalada de pasta hawaiana?
Comienza cocinando la pasta en agua hirviendo con sal hasta que quede suave, cuando esté lista, escúrrela y deja que se enfríe antes de mezclarla con los demás ingredientes.
En un recipiente grande agrega la pasta, la piña, el jamón, la zanahoria y el apio, mezcla cuidadosamente para que todos los ingredientes queden repartidos.
Después prepara el aderezo combinando la crema, la mayonesa y la mostaza, añade sal y pimienta al gusto y mezcla hasta conseguir una textura cremosa.
Incorpora el aderezo a la ensalada y revuelve hasta cubrir toda la pasta, para obtener un mejor resultado, lleva al refrigerador durante unos minutos antes de servir para que quede más fresca.
Un platillo fresco para combatir el calor
La ensalada de pasta hawaiana es una receta sencilla que destaca por la combinación de ingredientes frescos y una preparación práctica.
Su mezcla de sabores la convierte en una opción perfecta para disfrutar durante la temporada de calor o cuando se busca una comida rápida y diferente.
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