Pozole vs ramen: restaurantes coreanos para disfrutar partido de México vs Corea del Sur

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Parrilla Coreana. Foto: Jennifer Turrubiartes

La fiebre mundialista continúa y este jueves 18 de junio México se enfrentará a Corea del Sur en un partido de esta fase del Mundial. Para quienes buscan una experiencia diferente y quieren combinar futbol con gastronomía asiática, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México(Edomex) cuenta con diversos restaurantes y espacios inspirados en la cultura coreana donde se puede disfrutar del encuentro.

Desde parrilladas tradicionales hasta propuestas contemporáneas reconocidas internacionalmente, estas son algunas opciones para vivir el México vs Corea del Sur con sabor coreano.

Restarurantes coreanos para ver el partido de México vs Corea

Jowong, cocina coreana contemporánea con sello Michelin

Ubicado en la colonia Condesa, Jowong se ha convertido en una de las propuestas más interesantes de cocina coreana contemporánea en la capital del país.

Su menú está diseñado para compartir y combina sabores intensos, fermentaciones tradicionales y técnicas modernas con ingredientes locales. El resultado es una experiencia gastronómica innovadora que acerca la cocina coreana al paladar mexicano.

Además, Jowong forma parte de la Guía Michelin con el reconocimiento Bib Gourmand, otorgado a restaurantes que ofrecen excelente calidad a precios accesibles.

Dirección: C. Pachuca 51, Condesa, Cuauhtémoc.

Horario: Martes a sábado de 14:00 a 22:00 horas.

SSAM, tradición coreana con un toque moderno

Nacido en Guadalajara y con presencia en la Ciudad de México, SSAM se ha ganado un lugar entre los amantes de la gastronomía coreana gracias a su propuesta que combina recetas tradicionales con un enfoque innovador.

El restaurante destaca por la calidad de sus ingredientes, una ambientación sofisticada y una experiencia que busca transportar a los comensales a Corea del Sur a través de sus sabores.

Dirección: Oso 51, Local 287, Actipan, Benito Juárez.

Horario: Lunes a domingo de 13:00 a 23:00 horas.

Biwon, una referencia de la cocina coreana en CDMX

Fundado en 2007, Biwon es uno de los restaurantes coreanos más reconocidos de la CDMX; entre sus especialidades destacan los diferentes cortes de carne para parrilla coreana, así como una amplia variedad de platillos tradicionales que se sirven en un ambiente cálido y acogedor.

Para quienes buscan una experiencia auténtica mientras siguen el partido entre México y Corea del Sur, esta puede ser una de las mejores opciones.

Dirección: Florencia 20, colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Horario: Martes a domingo de 12:00 a 22:00 horas.

Mong Bread, una parada para los amantes del café y los postres coreanos

Si lo tuyo son las bebidas, el café y la panadería asiática, Mong Bread ofrece una alternativa diferente para acercarse a la cultura coreana.

Este café destaca por su ambiente relajado, sus panes de inspiración coreana y una selección de bebidas ideales para acompañar la jornada futbolera. Aunque se encuentra en Toluca, se ha convertido en un punto de encuentro en el Edomex, para quienes disfrutan de la gastronomía y tendencias provenientes de Corea del Sur.

Dirección: Av. Independencia 405, Barrio de Santa Clara, Toluca.

Horario: Lunes a viernes y domingo de 10:00 a 19:00 horas; sábado de 10:00 a 20:00 horas.

Franz Mayer también transmitirá el partido

Para quienes prefieren una experiencia cultural, el Museo Franz Mayer anunció una jornada especial este 18 de junio con motivo del encuentro entre México y Corea del Sur.

Los asistentes podrán recorrer la exposición “Futbol: Diseñando una pasión”, participar en visitas guiadas temáticas y quedarse para disfrutar de la transmisión del partido. Además, habrá servicio de cafetería, actividades especiales y estacionamiento disponible.

Dirección: Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico, Ciudad de México.

Horario del evento: 17:30 a 21:30 horas.

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