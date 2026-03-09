Cuánto tiempo debe “cocerse” el ceviche en el limón, según un experto en cocina mexicana

GENERANDO AUDIO...

Cuánto tiempo debe “cocerse” el ceviche en el limón. Foto: Getty Images

El ceviche es uno de los platillos más representativos de la gastronomía latinoamericana y una preparación muy popular en México. Aunque muchas personas creen que el pescado debe permanecer largo tiempo en el limón para “cocerse”, algunos especialistas en cocina aseguran que esto es un error que puede afectar la textura y el sabor del platillo.

Jus Palta, creador del proyecto gastronómico Toque y Sazón, dedicado a difundir recetas y técnicas de la cocina mexicana, explicó recientemente que el pescado del ceviche no debería permanecer más de tres minutos en el jugo de limón antes de servirse.

“El ceviche no se deja más de tres minutos en el limón, con el perdón de Mazatlán”, comentó el especialista, haciendo referencia a las tradiciones culinarias de algunas zonas costeras donde el pescado suele marinarse durante más tiempo.

Por qué el ceviche se “cuece” con el limón

El ceviche no se cocina con calor, sino mediante una reacción química provocada por el ácido del limón, este proceso transforma las proteínas del pescado, lo que cambia su color y textura, dándole un aspecto similar al de un alimento cocido, sin embargo esto no significa que deje de estar crudo.

El ácido cítrico provoca lo que los expertos llaman desnaturalización de las proteínas, lo que hace que el pescado pase de un tono translúcido a uno más blanco y firme.

Sin embargo, cuando el pescado permanece demasiado tiempo en el jugo de limón, puede perder su frescura y adquirir una textura más dura o seca. Por esta razón, algunos cocineros prefieren marinarlo solo unos minutos antes de servirlo, para conservar mejor su sabor natural.

El tiempo ideal para dejar el ceviche en el limón

De acuerdo con el especialista de Toque y Sazón, el tiempo ideal para marinar el pescado en limón es entre uno y tres minutos.

Este breve periodo permite que el ácido del limón actúe sobre la superficie del pescado sin alterar demasiado su textura. El resultado es un ceviche más fresco, con una consistencia suave y jugosa.

Después de este proceso, se agregan otros ingredientes que complementan el sabor del platillo, como:

Cebolla morada

Chile fresco

Cilantro

Sal

Pepino o jitomate (según la receta)

Cada región y cada familia tiene su propia forma de prepararlo, pero la clave siempre está en usar pescado fresco y equilibrar bien los ingredientes.

Las diferencias entre los estilos de ceviche en México

En México existen muchas variantes de ceviche, especialmente en las zonas costeras del Pacífico y del Golfo.

Por ejemplo, en ciudades como Mazatlán, es común que el pescado se deje más tiempo en el limón, lo que genera una textura más firme y un sabor más intenso. En otros lugares, como en algunas preparaciones contemporáneas de restaurantes, el pescado se mezcla con el limón justo antes de servirse.

También hay versiones que incluyen camarón, pulpo o incluso mezclas de mariscos, además de ingredientes como aguacate, mango o tostadas para acompañar.

Consejos para preparar un buen ceviche en casa

Si quieres preparar un ceviche fresco y equilibrado, los expertos recomiendan seguir algunas reglas básicas:

Utilizar pescado muy fresco

Cortarlo en cubos pequeños o láminas

Agregar el limón poco tiempo antes de servir

No exceder el tiempo de marinado

Mantener los ingredientes fríos

Además, es importante conservar el pescado refrigerado y prepararlo poco antes de consumirlo para mantener su sabor y calidad.

Aunque existen muchas formas de preparar este platillo, la recomendación de especialistas en cocina es clara: el ceviche no necesita pasar mucho tiempo en el limón para estar listo, y hacerlo puede cambiar su textura más de lo deseado.

