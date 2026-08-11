¿Cómo hacer nogada para los chiles en nogada? Receta tradicional y cremosa

GENERANDO AUDIO...

Aprende a hacer esta receta. Foto: Gobierno de Puebla/Ilustrativa

La nogada es uno de los elementos protagonistas de los tradicionales chiles en nogada, platillo emblemático de la gastronomía mexicana. Su preparación tiene como base la nuez de Castilla, que se combina con queso, crema y vino de Jerez para conseguir una salsa cremosa, ligeramente dulce y con un sabor característico.

Si quieres preparar chiles en nogada en casa, esta receta te ayudará a conseguir una nogada con la textura y el sabor necesarios para acompañar el relleno de los chiles.

¿Cómo preparar el chile en nogada?

Ingredientes para la nogada 8 a 10 porciones:

600 gramos de nuez de Castilla pelada

3 tazas de leche

3 tazas de agua

1 litro de agua para hervir

200 gramos de queso añejo

¾ de taza de vino de Jerez Oloroso

1 taza de crema espesa

Sal, al gusto

Azúcar, al gusto

1 taza de leche adicional, opcional

¿Cómo preparar la nogada?

Para comenzar, coloca la nuez de Castilla en un recipiente y agrega 2 tazas de leche y 2 tazas de agua. Déjala reposar durante aproximadamente 10 horas, de preferencia durante toda la noche. Este proceso ayudará a suavizar la nuez.

Después del reposo, escurre las nueces y colócalas en agua hirviendo durante cinco minutos. Retíralas, pásalas por agua fría y quita cuidadosamente la piel oscura que las recubre.

Una vez limpias, reserva las nueces en el resto de la leche y el agua para evitar que se resequen mientras continúas con la preparación.

Escurre nuevamente las nueces y colócalas en la licuadora junto con el queso añejo, el vino de Jerez y la crema espesa. Licúa hasta obtener una mezcla cremosa y uniforme.

Prueba la preparación y agrega sal y azúcar al gusto. Si la nogada quedó demasiado espesa, puedes incorporar poco a poco la taza de leche adicional hasta conseguir la consistencia que prefieras.

Finalmente, coloca la nogada en un recipiente y refrigérala hasta el momento de servir. Puedes utilizarla para bañar los chiles rellenos y terminar el platillo con granada y perejil.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.