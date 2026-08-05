Receta sencilla para disfrutar de un agua casera de pepino, perejil y limón

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Foto: Getty Images

Cuando las temperaturas aumentan, pocas bebidas resultan tan refrescantes como una agua fresca hecha en casa. Si quieres salir de las opciones tradicionales, esta agua de pepino con perejil y limón combina ingredientes sencillos para preparar una bebida con un sabor fresco, ligeramente cítrico y perfecta para acompañar la comida o disfrutar durante la tarde.

Además de ser fácil de hacer, rinde para toda la familia y solo necesitas unos minutos para tenerla lista.

¿Cómo preparar agua de pepino con perejil y limón?

Ingredientes (6 a 8 porciones)

2 pepinos medianos, lavados

Un manojo pequeño de perejil fresco

Jugo de 6 limones

Una taza de azúcar morena (o al gusto)

6 tazas de agua

Hielo, al gusto

Rodajas de limón o pepino, opcionales para decorar

Preparación

Comienza lavando muy bien los pepinos, retira las puntas y frótalas ligeramente sobre el corte para ayudar a disminuir el sabor amargo. Después córtalos en trozos medianos para facilitar el licuado.

Lava el perejil y retira la mayor parte de los tallos, conservando únicamente las hojas y los tallos más tiernos.

Coloca en la licuadora los pepinos, el perejil, el jugo de los seis limones, el azúcar morena y las seis tazas de agua. Licúa durante uno o dos minutos, hasta obtener una mezcla completamente homogénea.

Si prefieres una bebida más ligera, pasa la preparación por un colador para retirar los restos de pulpa y del perejil. Si te gusta una textura más espesa, puedes omitir este paso.

Sirve el agua bien fría con abundante hielo y, si lo deseas, decora con unas rodajas de limón o pepino para darle una mejor presentación.

Esta agua fresca puede conservarse en refrigeración hasta por dos días en un recipiente con tapa. Si deseas reducir el contenido de azúcar, puedes sustituir parte de la azúcar morena por un endulzante de tu preferencia o simplemente ajustar la cantidad al gusto.

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