Receta de crema fría de aguacate y pepino: una entrada saludable, fresca y fácil de preparar

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¿Cómo preparar una crema de pepino y agaucate? Foto: Shutterstock

Si buscas una entrada fresca, saludable y fácil de preparar, esta receta de crema fría de aguacate y pepino es una excelente opción. Su textura cremosa y su combinación de sabores la convierten en un platillo ideal para los días calurosos o para comenzar una comida de manera ligera.

Además, esta crema fría se prepara en pocos minutos y no necesitas encender la estufa, solo tienes que licuar los ingredientes, refrigerar y servir.

Ingredientes para preparar crema fría de aguacate y pepino

2 aguacates maduros

1 pepino grande

1/2 taza de yogur natural sin azúcar

El jugo de 1 limón

1/4 de cebolla

1 diente de ajo

1/2 taza de agua fría

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Hojas de cilantro al gusto

Para decorar

Cubitos pequeños de pepino

Aguacate en trozos

Hojas de cilantro

Unas gotas de limón

¿Cómo hacer crema fría de aguacate y pepino?

Lava y prepara los ingredientes: pela el pepino y córtalo en trozos, parte los aguacates, retira el hueso y extrae la pulpa.

Licúa los ingredientes: coloca en la licuadora el aguacate, pepino, yogur, jugo de limón, cebolla, ajo y agua fría.

Añade sabor: agrega sal, pimienta y cilantro al gusto, licúa hasta obtener una mezcla suave y cremosa.

Ajusta la consistencia: si la crema queda demasiado espesa, incorpora un poco más de agua fría hasta conseguir la textura que prefieras.

Coloca la crema en un recipiente y déjala en el refrigerador durante al menos 30 minutos antes de servir, esto ayudará a que esté bien fría y sus sabores se integren.

Sirve en pequeños bowls o vasos y agrega por encima pepino, aguacate, cilantro y unas gotas de limón.

@cocinandocontigoo 🥒✨ Crema fría de pepino y aguacate (ultra cremosa y perfecta para el verano) ✨🥑 Si buscas algo ligero, saludable y que además te sorprenda por su textura… esta receta te va a encantar. Es de esas que te salvan cualquier comida cuando aprieta el calor !! 😮‍💨☀️ 🧾 Ingredientes (1 persona): * 1 pepino * 1/2 pimiento verde * 1/2 diente de ajo (sin el germen) * 1/2 aguacate grande (si es pequeño, usa 1 entero) * Sal al gusto * Aceite de oliva virgen extra * Zumo de limón * Un chorrito de vinagre (opcional, al gusto) 🥣 Para servir (opcional pero recomendado): * Queso feta desmenuzado 🧀 👩‍🍳 Preparación: Tritura todos los ingredientes junto con un vaso de agua hasta conseguir una crema suave y bien sedosa. Ajusta de sal, limón y aceite a tu gusto y déjala enfriar un poco antes de servir! 💚 Sírvela bien fría, añade el feta por encima y a disfrutar !!! #recetas #comidasaludable #recetasfaciles #verano #aguacate ♬ original sound – Shakira Fan 🦋

Consejos para preparar esta crema fría

Para obtener una crema fría de aguacate y pepino con una textura más suave, utiliza aguacates maduros y un pepino fresco, si quieres un sabor más intenso, puedes añadir un poco más de limón o cilantro.

También puedes sustituir el yogur natural por yogur griego si buscas una consistencia más espesa.

Esta preparación puede servirse como entrada saludable, acompañamiento o incluso como una comida ligera, especialmente durante los días de calor.

¿Por qué preparar crema fría de aguacate y pepino?

El aguacate aporta grasas saludables y una textura cremosa, mientras que el pepino ayuda a darle frescura a la preparación.

Al servirse fría, esta receta resulta una alternativa ligera para quienes buscan incorporar más vegetales a sus comidas.

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