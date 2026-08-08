Receta de crema fría de aguacate y pepino: una entrada saludable, fresca y fácil de preparar
Si buscas una entrada fresca, saludable y fácil de preparar, esta receta de crema fría de aguacate y pepino es una excelente opción. Su textura cremosa y su combinación de sabores la convierten en un platillo ideal para los días calurosos o para comenzar una comida de manera ligera.
Además, esta crema fría se prepara en pocos minutos y no necesitas encender la estufa, solo tienes que licuar los ingredientes, refrigerar y servir.
Ingredientes para preparar crema fría de aguacate y pepino
- 2 aguacates maduros
- 1 pepino grande
- 1/2 taza de yogur natural sin azúcar
- El jugo de 1 limón
- 1/4 de cebolla
- 1 diente de ajo
- 1/2 taza de agua fría
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Hojas de cilantro al gusto
Para decorar
- Cubitos pequeños de pepino
- Aguacate en trozos
- Hojas de cilantro
- Unas gotas de limón
¿Cómo hacer crema fría de aguacate y pepino?
Lava y prepara los ingredientes: pela el pepino y córtalo en trozos, parte los aguacates, retira el hueso y extrae la pulpa.
Licúa los ingredientes: coloca en la licuadora el aguacate, pepino, yogur, jugo de limón, cebolla, ajo y agua fría.
Añade sabor: agrega sal, pimienta y cilantro al gusto, licúa hasta obtener una mezcla suave y cremosa.
Ajusta la consistencia: si la crema queda demasiado espesa, incorpora un poco más de agua fría hasta conseguir la textura que prefieras.
Coloca la crema en un recipiente y déjala en el refrigerador durante al menos 30 minutos antes de servir, esto ayudará a que esté bien fría y sus sabores se integren.
Sirve en pequeños bowls o vasos y agrega por encima pepino, aguacate, cilantro y unas gotas de limón.
Consejos para preparar esta crema fría
Para obtener una crema fría de aguacate y pepino con una textura más suave, utiliza aguacates maduros y un pepino fresco, si quieres un sabor más intenso, puedes añadir un poco más de limón o cilantro.
También puedes sustituir el yogur natural por yogur griego si buscas una consistencia más espesa.
Esta preparación puede servirse como entrada saludable, acompañamiento o incluso como una comida ligera, especialmente durante los días de calor.
¿Por qué preparar crema fría de aguacate y pepino?
El aguacate aporta grasas saludables y una textura cremosa, mientras que el pepino ayuda a darle frescura a la preparación.
Al servirse fría, esta receta resulta una alternativa ligera para quienes buscan incorporar más vegetales a sus comidas.
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