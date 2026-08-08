Receta de crema fría de aguacate y pepino: una entrada saludable, fresca y fácil de preparar

| 20:09 | Aldo Flores | Uno TV
Crema Pepino Aguacate
¿Cómo preparar una crema de pepino y agaucate? Foto: Shutterstock

Si buscas una entrada fresca, saludable y fácil de preparar, esta receta de crema fría de aguacate y pepino es una excelente opción. Su textura cremosa y su combinación de sabores la convierten en un platillo ideal para los días calurosos o para comenzar una comida de manera ligera.

Además, esta crema fría se prepara en pocos minutos y no necesitas encender la estufa, solo tienes que licuar los ingredientes, refrigerar y servir.

Ingredientes para preparar crema fría de aguacate y pepino

  • 2 aguacates maduros
  • 1 pepino grande
  • 1/2 taza de yogur natural sin azúcar
  • El jugo de 1 limón
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 taza de agua fría
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Hojas de cilantro al gusto

Para decorar

  • Cubitos pequeños de pepino
  • Aguacate en trozos
  • Hojas de cilantro
  • Unas gotas de limón

¿Cómo hacer crema fría de aguacate y pepino?

Lava y prepara los ingredientes: pela el pepino y córtalo en trozos, parte los aguacates, retira el hueso y extrae la pulpa.

Licúa los ingredientes: coloca en la licuadora el aguacate, pepino, yogur, jugo de limón, cebolla, ajo y agua fría.

Añade sabor: agrega sal, pimienta y cilantro al gusto, licúa hasta obtener una mezcla suave y cremosa.

Ajusta la consistencia: si la crema queda demasiado espesa, incorpora un poco más de agua fría hasta conseguir la textura que prefieras.

Coloca la crema en un recipiente y déjala en el refrigerador durante al menos 30 minutos antes de servir, esto ayudará a que esté bien fría y sus sabores se integren.

Sirve en pequeños bowls o vasos y agrega por encima pepino, aguacate, cilantro y unas gotas de limón.

@cocinandocontigoo

🥒✨ Crema fría de pepino y aguacate (ultra cremosa y perfecta para el verano) ✨🥑 Si buscas algo ligero, saludable y que además te sorprenda por su textura… esta receta te va a encantar. Es de esas que te salvan cualquier comida cuando aprieta el calor !! 😮‍💨☀️ 🧾 Ingredientes (1 persona): * 1 pepino * 1/2 pimiento verde * 1/2 diente de ajo (sin el germen) * 1/2 aguacate grande (si es pequeño, usa 1 entero) * Sal al gusto * Aceite de oliva virgen extra * Zumo de limón * Un chorrito de vinagre (opcional, al gusto) 🥣 Para servir (opcional pero recomendado): * Queso feta desmenuzado 🧀 👩‍🍳 Preparación: Tritura todos los ingredientes junto con un vaso de agua hasta conseguir una crema suave y bien sedosa. Ajusta de sal, limón y aceite a tu gusto y déjala enfriar un poco antes de servir! 💚 Sírvela bien fría, añade el feta por encima y a disfrutar !!! #recetas #comidasaludable #recetasfaciles #verano #aguacate

♬ original sound – Shakira Fan 🦋

Consejos para preparar esta crema fría

Para obtener una crema fría de aguacate y pepino con una textura más suave, utiliza aguacates maduros y un pepino fresco, si quieres un sabor más intenso, puedes añadir un poco más de limón o cilantro.

También puedes sustituir el yogur natural por yogur griego si buscas una consistencia más espesa.

Esta preparación puede servirse como entrada saludable, acompañamiento o incluso como una comida ligera, especialmente durante los días de calor.

¿Por qué preparar crema fría de aguacate y pepino?

El aguacate aporta grasas saludables y una textura cremosa, mientras que el pepino ayuda a darle frescura a la preparación.

Al servirse fría, esta receta resulta una alternativa ligera para quienes buscan incorporar más vegetales a sus comidas.

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