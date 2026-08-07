“Viernes Garnachero”: antojo del bueno en “Los Chocos”

| 15:42 | Redacción | Uno TV

Esta semana para el “Viernes Garnachero” nos lanzamos a Calle Mina #93, casi esquina con Paseo de la Reforma, para visitar un lugar que conquista desde el primer bocado, “Los Chocos“.

Y antes de hablar de la comida, hay que contar su historia, detrás de este negocio están Edwin y su esposo, Israel “El Choco”, de ahí nació el nombre de “Los Chocos“. 

Hace tres años comenzaron con un pequeño puesto en la esquina de Mina y Reforma, donde trabajaron durante un año. 

Gracias al apoyo de sus clientes y, sobre todo, al sabor de su comida, lograron dar el siguiente paso: abrir su propio local, donde ya llevan dos años atendiendo a quienes buscan una buena garnacha.

¿Y qué hay para comer?

La estrella del menú son sus pechugas Cordon Bleu, generosas, bien preparadas y con un sabor que vale totalmente la pena.

Pero eso no es todo. También encontrarás hot dogs de distintos tamaños, hamburguesas jugosas, boneless y alitas, ideales para cualquier antojo.

Ahora sí, viene uno de los mejores detalles del lugar, tienen 25 tipos de salsas y hay opciones para quienes no toleran el picante y también para los más valientes. Lo mejor es que puedes probar todos los sabores que quieras sin costo extra, así que puedes experimentar y encontrar tu favorita.

Viernes Garnachero 6 2
Foto: Uno TV

Para acompañar la comida hay bebidas con y sin alcohol, además de micheladas bien frías que entran perfecto, especialmente si vas en fin de semana. 

Los viernes y sábados el ambiente se pone muy bueno desde la tarde y hasta aproximadamente las 11 de la noche, ideal para ir con amigos o en pareja.

¿Prefieres quedarte en casa? No hay problema. También cuentan con servicio a domicilio, puedes hacer tu pedido al 56 5776 8757.

Si andas por la zona de Reforma y traes antojo de algo bueno, Los Chocos es una parada obligada.

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