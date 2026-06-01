Receta: ¿cómo preparar esponjosos panquecitos de galleta en el horno de microondas?
Los postres rápidos se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan satisfacer un antojo sin pasar horas en la cocina, una de las recetas más sencillas y populares en redes sociales son los panquecitos de galleta preparados en el horno de microondas, una alternativa práctica que requiere pocos ingredientes y que puede personalizarse para cualquier ocasión.
Lo mejor de esta preparación es que no necesita horno convencional ni conocimientos avanzados de repostería. Además, permite aprovechar ingredientes que suelen encontrarse fácilmente en casa y obtener un resultado esponjoso en apenas unos minutos.
Ingredientes
- 36 galletas de chocolate con relleno
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Betún al gusto para decorar
- Chispas de colores o decoraciones comestibles al gusto
Paso a paso
- Separa el relleno de las 36 galletas y resérvalo para utilizarlo posteriormente si así lo deseas.
- Tritura las galletas hasta obtener una consistencia similar a la de una harina fina.
- Coloca el polvo de galleta en un recipiente y añade el polvo para hornear y la esencia de vainilla.
- Mezcla todos los ingredientes hasta integrarlos por completo.
- Vierte la preparación en una taza o recipiente apto para microondas, procurando llenarlo únicamente hasta la mitad.
- Cocina durante 1 minuto con 40 segundos en el horno de microondas.
- Retira con cuidado y deja reposar durante unos minutos para que termine de asentarse.
- Una vez frío, decora con betún según la temática que prefieras.
- Finaliza agregando chispas de colores, confites o cualquier otro topping de tu elección.
Un postre para personalizar
Una de las principales ventajas de estos panquecitos es que pueden adaptarse a diferentes celebraciones. Por ejemplo, para cumpleaños se pueden utilizar chispas multicolores, mientras que para fechas especiales como Halloween, Navidad o San Valentín es posible elegir decoraciones temáticas.
También se pueden incorporar sabores adicionales mediante esencias, coberturas o rellenos que aporten un toque diferente a cada preparación.
Gracias a su rapidez y facilidad, esta receta se ha convertido en una opción ideal para quienes desean preparar un postre casero sin complicaciones.
En menos de cinco minutos es posible obtener un panquecito suave y esponjoso que puede disfrutarse solo o acompañado de una bebida caliente.
