Oppa Mart, el lugar en la CDMX donde puedes conocer más de la comida y cultura surcoreana

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México se ha vuelto la segunda casa de los aficionados coreanos que viajaron a apoyar a Corea del Sur en el Mundial, que debutó con triunfo sobre Chequia. Los asiáticos serán los segundos rivales de México y, para aprovechar la fiebre mundialista, en la Ciudad de México existe un lugar donde se puede conocer más sobre la gastronomía y cultura coreana.



Oppa Mart es el rinconcito de Corea del Sur que se localiza en Zona Rosa, donde se pueden encontrar artículos, bebidas, ropa y lo más importante: comida.

¡Conoce Oppa Mart, un rinconcito de Corea en México!

La oferta gastronómica de Oppa Mart es muy variada, pero un platillo que destaca entre todos, es uno definido como “los tacos”, porque se encuentran en cada esquina coreana.

Mitzi López, representante de Oppa Mart, fue la encargada de presentar a Uno TV el topoki, una de las maravillas culinarias que esconde el otro lado del mundo.

“Se llama topoki y es pasta de arroz y lo podemos preparar de diferentes maneras, puede llevar verdura, cebolla y el oden, que es pastita de pez que lo hace más intenso y mucho más rico.. es un poco picante pero hay variaciones“, destacó.

Los alimentos que se consumen en este particular lugar de la Ciudad de México se pueden acompañar con soyu, es decir, una especie de licor de arroz.

También puedes conocer las tradiciones coreanas en Oppa Mart

Además de la comida, un país también se conoce a través de su sus tradiciones y Yon, coreano residente en México, platicó a Uno TV sobre el baile y la canción más tradicionales de Corea del Sur.

“Uno de los bailes tradicionales más conocidos es la danza de los abanicos es muy elegante y muy visual y muy bien de la cultura coreana y muy bella de la cultura coreana”. Yon

Yon también explicó que la canción representativa de su país se llama Arirag. “Es una canción muy tradicional. Muy importante para los coreanos“, dijo emocionado.

Cabe destacar que el coreano es aficionado del futbol, particularmente de Heung-Min Son, estrella de la Selección de Corea que juega en el LAFC de la Major League Soccer.

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