¿Crees que el baño es lo más sucio de tu casa? Estos objetos tienen más bacterias

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Aunque muchas personas consideran que el baño es el lugar más sucio del hogar, la realidad es que existen objetos de uso diario que pueden acumular una mayor cantidad de bacterias, en una edición más de Trucos para Ti, Maggie Hegyi nos habla más a detalle.

Para Maggie Hegyi la razón es simple, pues los tocamos constantemente, rara vez los limpiamos y suelen estar expuestos a humedad, restos de comida o suciedad que favorecen la proliferación de microorganismos.

Uno de los ejemplos más sorprendentes es el celular, de acuerdo con Maggie, diversos estudios han encontrado que la superficie de los teléfonos móviles puede albergar más bacterias que la tapa de un inodoro debido al contacto frecuente con las manos, el rostro y distintas superficies.

Otros objetos con más bacterias, según Maggie Hegyi

Lo mismo ocurre con los teclados de computadora, donde suelen acumularse migajas, polvo y suciedad proveniente de los dedos, especialmente cuando no se limpian con regularidad.

Las esponjas de cocina también figuran entre los objetos más contaminados del hogar, ya que la humedad constante crea el ambiente ideal para el crecimiento de bacterias. Por ello, se recomienda cambiarlas cada semana o, como máximo, cada dos semanas.

Otros artículos que suelen pasar desapercibidos son las manijas de las puertas, los controles remotos, el volante del automóvil e incluso las bolsas reutilizables del supermercado.

¿Qué hacer para evitar tener bacterias en estos objetos?

La buena noticia es que no hace falta obsesionarse con la limpieza, basta con desinfectar y lavar periódicamente estos objetos para reducir significativamente la presencia de microorganismos.

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