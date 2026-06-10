Burritos vegetarianos sin tortilla: receta baja en calorías y llena de sabor

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Si buscas una comida ligera, nutritiva y diferente, estos burritos vegetarianos sin tortilla son una excelente opción. En lugar de utilizar tortillas tradicionales, la calabaza funciona como base para crear un platillo bajo en calorías, rico en verduras y con un sabor delicioso.

Los burritos suelen asociarse con tortillas de harina y rellenos abundantes, pero existen versiones más ligeras que conservan todo el sabor. Esta receta sustituye la tortilla por calabaza, una verdura baja en calorías que aporta fibra, vitaminas y una textura suave que combina perfectamente con el relleno de verduras.

Además de ser una opción vegetariana, este platillo destaca por su aporte de vegetales como el pimiento rojo, el elote, la cebolla y el chile serrano. La calabaza contiene vitamina C, vitamina A y antioxidantes, mientras que su alto contenido de agua ayuda a generar sensación de saciedad sin añadir muchas calorías.

Ingredientes

3 calabazas grandes

1 cucharadita de aceite

1/2 cebolla morada picada

1 chile serrano picado

1/2 taza de granos de elote

1 pimiento rojo picado

Queso rallado al gusto

Salsa o picante al gusto

Preparación

Calienta el aceite en un sartén y sofríe la cebolla morada junto con la calabaza picada

Agrega el chile serrano, el elote y el pimiento rojo. Cocina a fuego medio hasta que las verduras estén suaves

Mientras tanto, corta las calabazas restantes por la mitad a lo largo y retira parte de la pulpa para formar una especie de “barquita”

Coloca las calabazas en una vaporera y cocínalas durante aproximadamente 20 minutos o hasta que estén tiernas

Rellena cada calabaza con la mezcla de verduras y añade queso rallado por encima

Cocina unos minutos más hasta que el queso se derrita

Sirve con salsa o picante al gusto

El resultado es una versión saludable de los burritos tradicionales, con menos carbohidratos y muchas verduras que aportan color, textura y sabor en cada bocado.

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