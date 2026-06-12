¿No era Shakira? Se desata debate por su presentación en la inauguración del Mundial 2026

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¿Era o no la cantante colombiana? Foto: Reuters

Shakira protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 al interpretar “Dai Dai”; sin embargo, pero más allá de su actuación en el Estadio Azteca, la cantante colombiana terminó envuelta en una inesperada polémica; ya que usuarios aseguraron que no había cantado ella, sino una doble.

Las especulaciones surgieron a partir de videos y capturas de pantalla difundidos por internautas, quienes señalaron que la apariencia de la artista lucía distinta a la que han visto en conciertos recientes, entrevistas y redes sociales.

¿Por qué surgió la teoría de una supuesta doble?

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai…

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

Uno de los detalles más comentados fue el uso de lentes oscuros durante buena parte de la presentación.

Para algunos usuarios, este accesorio dificultó distinguir con claridad sus rasgos faciales; los cuales según usuarios se veían más “hinchados”, alimentando las teorías que rápidamente comenzaron a circular en internet.

Otros comentarios apuntaron a diferencias en el peinado, maquillaje, color de cabello e incluso en la complexión física de la cantante. También hubo quienes consideraron que sus movimientos sobre el escenario no eran tan similares a las coreografías que habitualmente realiza durante sus espectáculos.

Asimismo, algunos internautas destacaron que se trataba de Shakibeca, doble profesional de la intérprete; pues horas antes hizo un show en Ciudad de México.

A esto se sumaron críticas relacionadas con la transmisión televisiva. Algunos espectadores señalaron que hubo pocos acercamientos al rostro de la artista durante ciertos momentos del show, situación que impulsó aún más las especulaciones.

shakibeca dando mejor performance que shakira en la inauguración ijbol pic.twitter.com/LUGeTXytWT — primadonna (@keniainterlude) June 12, 2026

Fans defienden que Shakira si estuvo en la inauguración del Mundial 2026

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Aunque la teoría ganó popularidad, numerosos usuarios salieron en defensa de la cantante colombiana. En redes sociales, varios señalaron que sí se trataba de Shakira y destacaron características físicas difíciles de replicar, como una cicatriz visible en la frente y su estatura.

Otros seguidores argumentaron que los cambios percibidos podrían estar relacionados con una pérdida de peso reciente, el maquillaje utilizado para el espectáculo o incluso una posible inflamación facial que algunos atribuyeron a tratamientos estéticos, lo que también explicaría el uso de los lentes oscuros.

Hasta el momento, ni Shakira ni su equipo han respondido a las especulaciones.

¿Cómo fue el show de inauguración de Shakira en el Mundial 2026?

👑🌍 Shakira regresa para hacer historia e interpreta ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026. 🔥🎶#ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #A pic.twitter.com/qvKJJFA7Du — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) June 11, 2026

Shakira hizo retumbar el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) al ritmo de “Dai Dai”, la cual interpretó junto a Burna Boy este jueves 11 de junio durante la inauguración del Mundial 2026.

La cantante colombiana subió al escenario que marcó el inicio de la justa futbolística más importante, con Lila Downs, Belinda, Maná, Danny Ocean y J Balvin, quienes interpretaron sus respectivos temas mundialistas.

Shakira tuvo su participación en el Mundial 2026 con una energética interpretación de “Dai Dai” a lado de Burna Boy. Acompañada por un grupo de bailarinas, la estrella colombiana tomó el escenario con una coreografía llena de ritmo y dinamismo que de inmediato encendió el ambiente en el estadio.

La cantante que vistió con un body amarillo y una sudadera en tonos pastel como falda, mostró su característico estilo sobre el escenario, combinando baile y presencia escénica mientras interpretaba el que ya es considerado uno de los himnos de este deporte. Con sus movimientos y la participación del cuerpo de baile, la presentación provocó la ovación de miles de aficionados que siguieron cada momento del espectáculo.

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