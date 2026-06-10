¿Sin boleto para el Estadio Azteca? Prueba mariscos y birria a unos metros del Coloso de Santa Úrsula

GENERANDO AUDIO...

Los precios de los boletos para ver a el partido inaugurar del Mundial en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, se elevaron hasta el cielo. Eso fue un gol para los bolsillos de los aficionados, pero hay opciones baratas cerca del “Coloso de Santa Úrsula” para ver los partidos acompañados de una rica comida



La variedad de lugares para comer en Avenida Santa Úrsula es amplia, pero lo que predomina son los mariscos y la birria. En el restaurante “La Mojarra Azteca“, se ofrece una gran variedad de camarones y mojarras.

¡No te pierdas los mariscos cerca del Estadio Azteca!

Andrés Apodaca, quien atiende este local cerca del otrora Estadio Azteca, aseguró que habrá promociones especiales por el Mundial, que comenzará este jueves 11 de junio.

“Va haber algunas promociones, pero necesitan seguirnos en nuestra página de Facebook que es la Mojarra Azteca MR y ahí van a mandar las dinámicas y todo lo demás para que puedan venir y darse una vuelta” Andrés Apodaca, “La Mojarra Azteca”

Por otro lado, se encuentra la conocida La Mojarra de Santa Úrsula Coapa, en donde también habrá promociones especiales por la justa mundialista, que tendrá cinco partidos en el Estadio Ciudad de México.

“Los días de partido habrá consomecito de cortesía de entrada, cervezas al 2×1 de botella y al final un tequilita de cortesía”, dijo una de las empleadas de La Mojarra de Santa Úrsula.

¿Y qué se puede esperar de este restaurante? La propia empleada del lugar lo explica: “Súper buen ambiente, aquí la comida deliciosa, los tragos riquísimos, la atención del personal es excelente y pues ambiente familiar”

También puedes comer birria con ambiente mundialista

Además de los mariscos, la birria es otra opción para disfrutar de los partidos durante el Mundial para los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México.

“Michoacanísimo” es un lugar tradicional donde se sirve birria en la Avenida Santa Úrsula y Alejandra Santos, trabajadora del lugar, explicó que también se pueden explorar otros platillos, como los chilaquiles.

“Es una buena opción para que puedan venir a ver el partido contamos con una gran variedad de alimentos puede ser una birria o si ya tienes más hambre te ofrecemos los chilaquiles los puedes elegir con carne o sencillos, aquí hay variedad para escoger como para adultos y niños también” Alejandra Santos, “Michoacanísimo”

El Estadio Ciudad de México recibirá cinco partidos del Mundial:

11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural) 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán (Fase de Grupos)

Colombia vs. Uzbekistán (Fase de Grupos) 24 de junio: México vs. Chequia (Fase de Grupos)

México vs. Chequia (Fase de Grupos) 30 de junio: 1.º del Grupo A vs. Mejor Tercer lugar (Dieciseisavos de Final)

1.º del Grupo A vs. Mejor Tercer lugar (Dieciseisavos de Final) 5 de julio: Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 (Octavos de Final)

En este contexto, los aficionados que no alcanzaron boleto para el Mundial en el “Coloso de Santa Úrsula” podrán acercarse a estos establecimientos para vivir un poco del ambiente mundialista en compañía de platillos deliciosos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.