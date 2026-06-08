NeuroTips: ¿suenas como tus padres? Deja de repetir patrones con tus hijos

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro nos explica en NeuroTips como evitar repetir patrones que aprendimos de nuestros padres. La neurocoach y autora de “Repetir o Reescribir”, nos ofrece una serie de consejos para aplicar con nuestras hijas e hijos.

Las experiencias de la infancia pueden influir en la forma en que las personas se relacionan consigo mismas, con los demás y con su propia descendencia.

De acuerdo con Díaz Pizarro, las creencias adquiridas durante la niñez pueden repetirse de generación en generación si no se identifican y cuestionan.

Muchas personas descubren que reaccionan ante sus hijos de formas que alguna vez prometieron no repetir. Frases, actitudes o respuestas emocionales que recuerdan a las de sus padres suelen aparecer de manera automática, no necesariamente por falta de voluntad, sino por patrones aprendidos desde edades tempranas.

Las creencias que se forman en la infancia

Durante la niñez se construye gran parte de la identidad personal a partir de mensajes, experiencias y creencias que influyen en la vida adulta.

Estas creencias impactan aspectos como:

La manera de reaccionar

La forma de hablarse a uno mismo

La manera de expresar amor

El estilo de crianza

Estas ideas también son heredadas, ya que provienen de los temores, limitaciones y experiencias de los padres e incluso de los abuelos.

Durante el crecimiento estos miedos suelen responder tres preguntas fundamentales:

¿Quién eres?

¿Cuánto vales?

¿Qué tan seguro es el mundo?

Las respuestas a estas interrogantes pueden moldear la forma en que una persona se relaciona consigo misma y con los demás a lo largo de su vida.

Romper los patrones generacionales

Muchos de los padres no transmitieron ciertas habilidades emocionales porque ellos mismos nunca las aprendieron.

Por ejemplo, una persona pudo no haber aprendido a gestionar el enojo porque nadie se lo enseñó a su padre, o una madre pudo no haber aprendido a establecer límites porque nunca le enseñaron de ello.

Desde esta perspectiva, identificar esas carencias no busca culpar a generaciones anteriores, sino comprender de dónde provienen ciertos comportamientos para poder transformarlos.

¿Cómo empezar a cambiar las creencias negativas?

Como ejercicio, Sofía propone reemplazar etiquetas negativas por versiones más constructivas y respaldarlas con acciones concretas.

Algunos ejemplos son:

“Soy muy enojona” por “Soy alguien que está aprendiendo a manejar sus emociones”

“Nadie me respeta” por “Soy alguien que pone límites y tiene derecho a decir no”

Sofía Díaz Pizarro destacó que reconocer estas creencias puede ser el primer paso para modificar patrones familiares y transmitir nuevas formas de relacionarse a sus hijos.

Para más información puedes seguir a Sofía en su página web o redes sociales.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.