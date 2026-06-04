Yoga, el ejercicio que puede ayudar a cuidar el corazón y mejorar la circulación

GENERANDO AUDIO...

Beneficios del yoga. Foto: Getty Images

Conforme pasan los años, mantener una rutina de actividad física se vuelve clave para cuidar la salud cardiovascular, aunque caminar, andar en bicicleta o acudir al gimnasio suelen estar entre las recomendaciones más comunes, diversos estudios han encontrado que el yoga también puede aportar beneficios para el corazón, la presión arterial y la circulación sanguínea.

De acuerdo con la American Heart Association, el yoga combina movimiento físico, técnicas de respiración y relajación, elementos que pueden ayudar a reducir factores de riesgo cardiovascular como la presión arterial elevada y el estrés.

La organización señala que esta práctica puede complementar otras formas de ejercicio y contribuir a mejorar la salud del corazón.

Una revisión publicada en la biblioteca médica PubMed encontró que el yoga puede ayudar a disminuir la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada.

Según los investigadores, las rutinas que incluyen posturas, ejercicios de respiración y meditación fueron las que mostraron mayores beneficios para los participantes.

Asimismo, especialistas han señalado que esta disciplina podría favorecer la circulación sanguínea al mejorar la función endotelial, es decir, la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse correctamente.

De acuerdo con una revisión científica publicada en el Journal of Integrative and Complementary Medicine, este efecto podría contribuir a una mejor salud vascular a largo plazo.

Además de sus posibles beneficios cardiovasculares, el yoga tiene la ventaja de ser una actividad accesible que puede practicarse tanto en casa como en espacios abiertos o clases grupales.

Los expertos destacan que no reemplaza otras formas de actividad física recomendadas, pero sí puede formar parte de un estilo de vida activo orientado al cuidado del corazón.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento