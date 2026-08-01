Mezcal de mole, pulque y cócteles con agave: el auge de los sabores mexicanos en los bares de CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Jennifer Turrubiartes

En la Ciudad de México (CDMX), la coctelería comienza a mirar hacia los ingredientes mexicanos para crear nuevas experiencias. En lugar de limitarse a mezclar bebidas como el whisky o el vodka, algunos espacios están explorando destilados de distintas regiones, fermentos y sabores que forman parte de la identidad gastronómica del país.

¿Dónde tomar aguamiel y pulque en Yucatán? ¿En dónde? Parque Hundido de la CDMX

Parque Hundido de la CDMX Dirección : C. de Chiapas 208-Local 1, Roma Nte

: C. de Chiapas 208-Local 1, Roma Nte ¿Cómo llegar? La mejor manera de llegar es ir a la estación “Insurgentes” y caminar derecho por ocho minutos

Uno de estos lugares es Pistilo, ubicado en la colonia Roma Norte, un espacio que combina coctelería, arte y una propuesta centrada en destilados mexicanos.

Mezcal y bebidas que cuentan historias mexicanas

La carta apuesta por ingredientes poco habituales en los bares convencionales, mezcal, raicilla, pulque y combinaciones con frutas, fermentos y elementos de la cocina mexicana.

Mezcales de diferentes graduaciones alcohólicas (algunos entre 45 y 59 grados), raicilla, pulque y otros destilados mexicanos comienzan a ocupar un lugar dentro de nuevas experiencias gastronómicas en la capital.

Entre las propuestas destaca un mezcal de mole proveniente de la Mixteca poblana. A diferencia de un trago convencional, la experiencia comienza desde la forma de degustarlo, primero se mantiene un sorbo debajo de la lengua durante unos segundos para percibir cómo aparecen sus distintas notas.

Al inicio pueden encontrarse sabores amargos y ligeramente picantes, pero conforme avanza la degustación aparecen recuerdos del mole, como el ajonjolí tostado y las notas de la pasta tradicional.

Otra de las bebidas que forman parte de la experiencia es la Piña Chaya, una mezcla donde la piña se combina con piloncillo y tepache, logrando un sabor intenso desde el primer trago.

También está la Mula, una bebida con extracto de sandía donde el mezcal aparece de manera más discreta, aportando profundidad sin dominar el sabor frutal.

Para quienes buscan una combinación entre café y destilados, el carajillo con grano de café y mezcal incorpora una espuma que modifica la textura del cóctel.

Más que un bar: una mirada al territorio mexicano

La propuesta de Pistilo busca alejarse del concepto de un bar tradicional con música y consumo rápido. Su diseño incorpora elementos relacionados con la naturaleza y la biodiversidad mexicana; incluso algunos detalles del espacio invitan a descubrir elementos escondidos, como una cueva con murciélagos representados dentro del lugar.

La intención, es generar una experiencia donde el visitante pueda acercarse a historias relacionadas con los ingredientes mexicanos y sus regiones de origen.

Además de las bebidas, la propuesta gastronómica acompaña con platillos como queso fresco, quesillo, salsa de tomate, salsa de chipotle y preparaciones con polvo de chapulín.

¿Cuánto cuesta visitar Pistilo?

El consumo promedio en Pistilo ronda entre 650 y 800 pesos por persona, dependiendo de la selección de bebidas y alimentos.

Los cocteles tienen precios aproximados desde 135 hasta 225 pesos, mientras que los destilados por porción van desde 185 hasta 450 pesos, según la etiqueta y la región de origen.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.