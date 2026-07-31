¡Feliz cumpleaños Harry Potter! Celebra al mago más famoso en CDMX con una experiencia gastronómica

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Celebra al mago más famoso. Foto: David Rubí

Como todos los 31 de julio alrededor del mundo se celebra al mago más famoso de nuestros tiempos: Harry Potter, este personaje que surgió de la pluma de J.K. Rowling y que a través de sus películas se instaló en el corazón de millones de personas en el mundo tiene como fecha de cumpleaños el último día del séptimo mes.

Por lo que alrededor del mundo se organizan maratones, recorridos que recuerdan a este universo y en Ciudad de México tenemos una experiencia gastronómica que durará un mes en la panadería Pan Dulce, que se localiza dentro del Hotel Four Seasons de Paseo de la Reforma, aquí te damos los detalles.

Foto: David Rubí

Con ayuda de expertos de la cocina se logró un menú que mezcla la magia, la creatividad, la repostería y la mixología disponible del 30 de julio al 30 de agosto.

Esta propuesta incluye una exclusiva selección de platillos dulces y salados, postres y bebidas para todos los amantes del Wizarding World a probar este menú inspirado en algunos de los personajes, lugares y momentos más icónicos de la saga, por supuesto que las cuatro casas están incluidas en la decoración y en el diseño del menú.

Entre los destacados se encuentran el ‘Happee Birthdae’ Cake, inspirado en el inolvidable pastel de cumpleaños del joven mago; la The Golden Snitch Tart; Hogwarts Letters; y una selección de bebidas insignia: Gryffindor Fizz, Ravenclaw Spritz, Slytherin Tonic y Hufflepuff Shake.

Foto: David Rubí

Vistar Pan Dulce durante este periodo será una experiencia gastronómica la cual combina refinadas técnicas de repostería, ingredientes seleccionados a la perfección y presentaciones diseñadas al detalle.

El menú también incluye especialidades saladas como hamburguesas, short rib braseado, empanadas saladas y una tabla de queso.

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