Las cantinas ya no son solo para beber: así buscan conquistar también por la comida

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La nueva apuesta de las cantinas. Foto: Jennifer Turrubiartes

Las cantinas mexicanas han evolucionado; pues lo que durante décadas fue un sitio asociado principalmente con bebidas y botanas tradicionales, hoy también busca atraer a nuevos públicos a través de propuestas gastronómicas más completas, espacios para convivir y menús que van más allá de los clásicos cacahuates o frituras e incluso ofrecen bufets.

¿En qué cantina ofrecen un bufet gastronómico? ¿En dónde? Sotomayor Polanco

Sotomayor Polanco Dirección : Anatole France 70, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX, México

: Anatole France 70, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX, México ¿Cómo llegar? La manera más sencilla es llegar a metro Polanco, caminar sobre Horacio, hasta Av. Pdte Masaryk y dar vuelta en Anatole France Foto: Jennifer Turrubiartes

Un ejemplo es La Sotomayor en Polanco, donde la cocina es uno de los principales atractivos.

El concepto retoma elementos de las cantinas tradicionales mexicanas, pero los combina con un ambiente contemporáneo. El lugar cuenta con seis pantallas para seguir eventos deportivos, espacios pensados tanto para reuniones entre amigos como comidas de trabajo o citas, además de promociones como un menú “All You Can Eat” por 389 pesos y descuentos en bebidas durante parte del día.

De los tuétanos al aguachile: así cambia el menú de una cantina bufet

Foto: Jennifer Turrubiartes

La diferencia comienza desde las entradas; pues no ofrece los conocidos chicharrones, sino snaks como tuétanos con sopecitos, donde el tuétano llega con una textura suave que prácticamente se deshace en la boca. Su sabor recuerda a la mantequilla, mientras el queso, el cilantro y el ligero toque de carne aportan equilibrio sin opacar al ingrediente principal.

Otra de las especialidades es el aguachile negro, preparado con ceniza de chile habanero. En este platillo predomina la frescura del limón, seguida por un picor moderado que permanece al final de cada bocado.

Foto: Jennifer Turrubiartes

Para quienes prefieren opciones más tradicionales también destacan la sopa de tortilla, elaborada con un concentrado de jitomate y chile guajillo que ofrece un caldo profundo y reconfortante, así como el Taco Sotomayor, donde la cecina se combina con queso fundido para crear una mezcla de sabores intensos.

Entre las opciones del menú también sobresalen la quesabirria, cuyo queso se extiende al partirla y acompaña una birria con notas de salsa inglesa equilibradas por el jitomate y la cebolla, así como la tostada de atún, en la que los cortes finos del pescado mantienen una textura fresca y ligera.

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Para cerrar la comida, los buñuelos se sirven con mermelada de guayaba y espuma, mientras que el pastel de elote conserva la textura de los granos de maíz, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan un postre con sabores tradicionales.

Más allá de la comida: promociones y espacio para reunirse

Además de su propuesta gastronómica, La Sotomayor busca mantener el espíritu social de las cantinas mexicanas. El restaurante a parte de ofrecer su menú All You Can Eat por 389 pesos en un horario específico, también tiene promociones de 2×1 en bebidas de las 13:00 a las 20:00 horas.

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Entre las bebidas que entran se encuentran los llamados “Milagritos”, una colección de cocteles servidos en vasos tipo veladora que rinden homenaje a figuras populares de la cultura mexicana. Entre ellos destacan “La Paquita”, preparada con tequila Patrón Silver, jugo de limón y toronja, Red Bull de sandía y un escarchado de chamoy con sal de habanero tatemado; “Luismi”, que combina ginebra, agua de coco, tónica y maracuyá con un toque de hierbabuena; además de “Juanga”, “La Jeny”, “Pepe Pepe” y “Noa Noa”, cada uno inspirado en un ícono de la música mexicana y elaborado con distintas mezclas de destilados, frutas y hierbas.

Sus seis pantallas permiten seguir partidos y otros eventos deportivos, mientras que la programación incluye música e incluso presentaciones de mariachis e imitadores en algunos días, por lo que el espacio puede funcionar tanto para una comida casual como para reuniones con amigos, citas o encuentros de trabajo.

Foto: Jennifer Turrubiartes

¿Cuánto cuesta comer en La Sotomayor?

Comer en La Sotomayor puede costar desde 389 pesos por persona si se elige la opción All You Can Eat, que permite probar distintas especialidades del menú durante el horario de la promoción. Además, el restaurante ofrece 2×1 en bebidas; por lo que el costo de dos personas ostenta entre mil a mil, 200 pesos.

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