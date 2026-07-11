Viernes Garnachero: descubre los guisos más ricos y abundantes del Mercado de Pantaco

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Este Viernes Garnachero nos lanzamos al Mercado de Pantaco, un rincón escondido sobre la calle de Rabaul donde el olor a los guisos recién hechos te atrapa desde que llegas. Entre la aduana y las bodegas se encuentra este pasillo repleto de antojitos, donde los locatarios reciben a todos con el clásico: “¿Qué va a llevar, güerito?“.

Aquí hay de todo para consentir el antojo: pancita con médula, una birria caldosita, verdolagas en salsa verde, chamorro que se deshace con el tenedor y las ya famosas orejas de elefante, unas enormes milanesas empanizadas de res o pollo acompañadas de papas que destacan por su tamaño y sabor. Nuestra parada obligada fue La Cocina de la Michoacana, donde Guadalupe nos atendió de lujo y nos hizo sentir como en casa.

Para cerrar con broche de oro llegaron los buñuelos gigantes de Miriam Montoya, quien continúa con una tradición familiar de tres generaciones. Crujientes, espolvoreados con azúcar y acompañados de un cafecito de olla preparado por ellas mismas, son el final perfecto para cualquier visita, la calificación es clara: 10/10 garnachas, eso sí, llega temprano porque todo vuela.

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