Día Mundial del Cacao: cinco lugares en CDMX para disfrutar del mejor chocolate

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Disfruta del placer del chocolate en CDMX. Foto: Getty images

El 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao, una fecha dedicada a esta semilla, la cual es primordial para la fabricación del chocolate, uno de los productos de repostería más populares en el mundo.

En la Ciudad de México existen chocolaterías y espacios dedicados a este ingrediente, donde es posible degustar desde bombones y tabletas hasta conocer la historia del cacao a través de experiencias. Si eres amante del chocolate, estos son cinco sitios en la capital que puedes visitar.

Que Bo!: bombones gourmet con sabores mexicanos

Entre las chocolaterías más reconocidas de la capital se encuentra Que Bo!, fundada por el chef José Ramón Castillo, quien apostó por reinventar el chocolate artesanal con bombones gourmet y otras formulas que te pueden resultar interesantes.

Su propuesta incluye combinaciones tradicionales y otras poco convencionales, como chile, mamey, maracuyá o sal de gusano. Además, ofrece trufas, tabletas y ediciones especiales como el chocolate de pan de muerto.

Aunque hubo un tiempo en que se situaba en el Centro Histórico, actualmente tiene dos sucursales, una en Polanco y otra en Coyoacán.

Choco-Story: un recorrido por la historia del cacao

Si además de probar chocolate quieres conocer su origen, el Museo del Cacao y Chocolate Choco-Story Zócalo ofrece una experiencia interactiva para descubrir cómo el cacao pasó de ser un ingrediente importante para las culturas prehispánicas a convertirse en el chocolate que hoy conocemos.

En el museo también se organizan talleres para elaborar chocolate y cuenta con una sección donde se pueden adquirir los chocolates elaboradas con cacao.

La Rifa Chocolatería: toda una experiencia gastronómica

Fundada en 2012 por Daniel Reza y Mónica Ortiz Lozano. La Rifa Chocolatería utiliza en sus productos granos provenientes de productores de Chiapas y Tabasco.

Aunque también cuentan con tabletas, bombones y hasta tortuguitas de chocolate, una de sus estrellas es el chocolate bebible.

Y su sabor no solo es bueno por si solo, sino que tiene un toque de sabor diferente al ser servido en una pieza de barro poblana.

Tout Chocolat, inspiración francesa hecha en México

Fundada en 2006, Tout Chocolat, es un concepto de Luis Robledo Richards que se ha consolidado como una de las chocolaterías artesanales de mayor prestigio en la Ciudad de México.

Inspirada en las tradicionales chocolaterías francesas, ofrece una amplia selección de bombones, panqués, pasteles, tartas y confitería, con sucursales en Condesa, Polanco y Santa Fe.

Le Caméléon Chocolates: el gusto gourmet

Se trata de una chocolatería con productos belgas que conjuntan el chocolate mexicano en sus recetas.

Se ganó una tercera posición en el International Chocolates Awards, America & Asia Pacifical al conquistar con su chocolate blanco que contaba con flor de Jamaica en 2016.

Cuenta con catas, bombones, barras, talleres y muchas sorpresas hechas con chocolate en la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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