Tacos moros; aprende a preparar esta receta con queso panela y mole negro

| 16:26 | Jennifer Turrubiartes | UnoTV

Los tacos moros son una receta destaca por transformar un ingrediente sencillo, como el queso panela, en un platillo lleno de sabor. A diferencia de un taco convencional, aquí la estrella no es la tortilla, sino el mole negro que destaca por su sabor junto a la crema y el queso rallado.

Esta preparación es ideal para quienes buscan una comida diferente, fácil de hacer y lista en pocos minutos.

¿Cómo preparar los tacos moros?

Ingredientes (4 porciones)

  • 400 gramos de queso panela
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • Kilo y medio de tortillas
  • 2 tazas de mole negro preparado
  • ½ taza de crema mexicana
  • ½ taza de queso fresco o queso Cotija rallado
  • Ajonjolí tostado (opcional)

¿Cómo hacer tacos moros?

Corta el queso panela en rebanadas semigruesas de aproximadamente un centímetro y metelas dentro de una tortilla para formar pequeños tacos.

Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe los tacos durante dos o tres minutos por cada lado, hasta que estén dorados. Retíralos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Mientras tanto, calienta el mole negro en una olla a fuego bajo, si está muy espeso, agrega un poco de agua o caldo para obtener una consistencia más ligera.

Sirve los tacos moros en un plato, báñalos con el mole caliente y termina con crema, queso rallado y, si lo deseas, un poco de ajonjolí tostado para decorar.

Los tacos moros demuestran que con pocos ingredientes es posible preparar una comida diferente y deliciosa. El contraste entre el queso panela dorado y el intenso sabor del mole negro convierte esta receta en una excelente opción para compartir en familia o sorprender a tus invitados.

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