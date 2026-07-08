Tacos moros; aprende a preparar esta receta con queso panela y mole negro
Los tacos moros son una receta destaca por transformar un ingrediente sencillo, como el queso panela, en un platillo lleno de sabor. A diferencia de un taco convencional, aquí la estrella no es la tortilla, sino el mole negro que destaca por su sabor junto a la crema y el queso rallado.
Esta preparación es ideal para quienes buscan una comida diferente, fácil de hacer y lista en pocos minutos.
¿Cómo preparar los tacos moros?
Ingredientes (4 porciones)
- 400 gramos de queso panela
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Kilo y medio de tortillas
- 2 tazas de mole negro preparado
- ½ taza de crema mexicana
- ½ taza de queso fresco o queso Cotija rallado
- Ajonjolí tostado (opcional)
¿Cómo hacer tacos moros?
Corta el queso panela en rebanadas semigruesas de aproximadamente un centímetro y metelas dentro de una tortilla para formar pequeños tacos.
Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe los tacos durante dos o tres minutos por cada lado, hasta que estén dorados. Retíralos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
Mientras tanto, calienta el mole negro en una olla a fuego bajo, si está muy espeso, agrega un poco de agua o caldo para obtener una consistencia más ligera.
Sirve los tacos moros en un plato, báñalos con el mole caliente y termina con crema, queso rallado y, si lo deseas, un poco de ajonjolí tostado para decorar.
Los tacos moros demuestran que con pocos ingredientes es posible preparar una comida diferente y deliciosa. El contraste entre el queso panela dorado y el intenso sabor del mole negro convierte esta receta en una excelente opción para compartir en familia o sorprender a tus invitados.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.