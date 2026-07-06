Chileatole: la receta tradicional mexicana con elote y chile guajillo que debes probar

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El chileatole es uno de esos platillos tradicionales de la cocina mexicana que combina ingredientes sencillos para crear un caldo espeso, reconfortante y lleno de sabor. Preparado con granos de elote, chiles secos y epazote, esta receta suele disfrutarse como entrada o incluso como plato principal en distintas regiones del país.

Si quieres preparar una versión casera con pocos ingredientes, aquí te compartimos una receta fácil para cuatro porciones.

¿Cómo preparar chileatole?

Ingredientes

6 chiles guajillo, desvenados

2 chiles de árbol (opcional, para un toque picante)

3 tazas de granos de elote

2 ramas de epazote

4 tazas de agua

Sal al gusto

½ taza de crema para servir

Hojas de epazote fresco para decorar

Preparación

Primero limpia los chiles guajillo retirando las semillas y las venas, colócalos en una olla junto con los chiles de árbol, los granos de elote, una rama de epazote y el agua. Cocina todo a fuego medio durante aproximadamente 20 minutos, hasta que los chiles se suavicen y el elote esté bien cocido.

Cuando los ingredientes estén listos, retira la rama de epazote y licúa la preparación hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas una consistencia más ligera, puedes incorporar un poco más de agua o caldo.

Regresa la mezcla a la olla y deja hervir durante cinco minutos más, moviendo constantemente para integrar los sabores. Rectifica la sal antes de apagar el fuego.

Sirve el chileatole caliente en tazones o vasos, añade un poco de crema y decora con hojas frescas de epazote. También puedes acompañarlo con tortillas recién hechas o tostadas.

El chileatole destaca por el equilibrio entre el sabor dulce del elote, el toque ahumado del chile guajillo y el aroma del epazote. Además de ser una receta económica y fácil de preparar, es una opción para disfrutar de uno de los platillos más representativos de la cocina tradicional mexicana.

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