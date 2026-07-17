“Viernes Garnachero”: El Huarache de Jamaica, más de 90 años sirviendo tradición en la CDMX

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Con más de nueve décadas de historia, El Huarache de Jamaica se ha convertido en uno de los lugares imperdibles para quienes buscan disfrutar de este tradicional antojito mexicano. Ubicado en Torno 166, este negocio familiar mantiene viva una receta que ha conquistado el paladar de generaciones de capitalinos.

En esta edición de Viernes Garnachero probamos algunas de sus especialidades, entre ellas los huaraches de costilla, huevo, placero, chorizo, taurino, asado y norteño, además del huarache light, preparado con nopales cambray y queso panela para quienes prefieren una opción más ligera.

Durante la visita, Felipe Pacheco, gerente del establecimiento, nos recibió y explicó que los precios comienzan desde 35 pesos, aunque varían según la proteína que se elija, ofreciendo opciones para todos los gustos y presupuestos.

El recorrido no estaría completo sin el postre, por lo que también probamos la concha rellena de nata natural, uno de los productos más solicitados del lugar y una excelente opción para cerrar la comida con un toque dulce.

Además de su amplia oferta gastronómica, El Huarache de Jamaica cuenta con promociones como 10% de descuento para personas con credencial INAPAM, 50% de descuento el día del cumpleaños al presentar una identificación y la promoción de compra cinco huaraches sencillos y recibe uno gratis, motivos suficientes para darse una vuelta y disfrutar de esta tradicional garnacha de la Ciudad de México.

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