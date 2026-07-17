EU devuelve cartas de México sobre trato a migrantes

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Rechazan cartas del embajador de México sobre migrantes. Foto: Getty/Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos rechazó las cartas enviadas por el Gobierno de México para expresar su preocupación por las acciones de autoridades estadounidenses hacia migrantes mexicanos, al considerar que esos documentos pretendían intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a las autoridades estadounidenses.

La respuesta fue dada por Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, durante una reunión sostenida con el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri.

Western Hemisphere Affairs Senior Bureau Official Michael Kozak met Mexican Ambassador Roberto Lazzeri today in Washington. SBO Kozak returned Mexico’s letters that purport to direct the actions of U.S. Government personnel operating in U.S. sovereign territory. SBO Kozak also… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 17, 2026

¿Qué respondió Michael Kozak?

A través de un comunicado, Kozak informó que devolvió las cartas enviadas por el Gobierno mexicano y reiteró que cualquier diferencia debe atenderse mediante los mecanismos diplomáticos habituales.

“El alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se reunió hoy en Washington con el embajador de México, Roberto Lazzeri. Kozak devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense que opera en territorio soberano de Estados Unidos. Asimismo, recomendó a México que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, como es costumbre.”

Con ello, la administración estadounidense sostuvo que México no puede dirigir las acciones de funcionarios de Estados Unidos dentro de su territorio soberano.

🚨El alto funcionario de EU, Michael Kozak, devolvió al embajador de México, Roberto Lazzeri, las cartas enviadas por el Gobierno mexicano para expresar preocupaciones sobre acciones de personal estadounidense en cuanto a los migrantes mexicanos en ese país.



Kozak sostuvo que… pic.twitter.com/dL0tqt3STT — Azucena Uresti (@azucenau) July 17, 2026

Las cartas fueron enviadas el lunes pasado por la muerte de mexicanos

La postura ocurre después de que el Gobierno de México anunciara que presentaría denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas en centros de detención y durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La presidenta Claudia Sheinbaum informó dias atrás sobre las acciones legales serían promovidas para exigir investigaciones sobre los fallecimientos y respaldar a las familias de las víctimas.

“Por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo.”

México mantiene estrategia legal

La mandataria explicó que el Gobierno mexicano mantiene coordinación con su representación diplomática en Estados Unidos para dar seguimiento a los procesos legales relacionados con estos casos.

Aunque el comunicado de Michael Kozak no menciona de forma directa las denuncias anunciadas por México, el rechazo a las cartas ocurre en un contexto de creciente tensión bilateral por las políticas migratorias estadounidenses y las investigaciones por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos del ICE.

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