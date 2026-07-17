Nueva York: éstas son las ayudas médicas gratis ante mala calidad del aire

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Foto: AFP

La mala calidad del aire en Nueva York continúa afectando a millones de residentes debido al humo de los incendios forestales en Canadá. Ante este escenario, existen ayudas gratis y de emergencia para proteger a los residentes.

El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC) y el Departamento de Salud (DOH) mantienen vigente una alerta por contaminación atmosférica debido a las elevadas concentraciones de partículas finas PM2.5, consideradas las más peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo.

¿Cuándo buscar ayuda gratis en Nueva York por la mala calidad del aire?

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York recomienda buscar atención médica si presentas:

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire

Dolor u opresión en el pecho

Tos persistente o que empeora

Silbidos al respirar

Mareos o sensación de desmayo

Empeoramiento de enfermedades como asma, EPOC o insuficiencia cardíaca

Los niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones durante estos episodios de contaminación.

NYC Health + Hospitals is here to help you access affordable healthcare. For help, call 1-844-692-4692 and select Option 3 to speak with a financial counselor or schedule an appointment. pic.twitter.com/LiLeiRSoGT — NYC Health + Hospitals (@NYCHealthSystem) July 17, 2026

¿Dónde buscar ayuda médica gratis en Nueva York?

Si los síntomas son leves o moderados, las autoridades recomiendan utilizar NYC Health + Hospitals Virtual ExpressCare, un servicio disponible las 24 horas que permite consultar con un médico por teléfono o videollamada sin necesidad de acudir inmediatamente a una sala de emergencias.

Quienes necesiten orientación también pueden llamar al 311, donde los operadores informan cuál es el hospital o centro de salud público más cercano, además de proporcionar información sobre centros de enfriamiento y otros recursos habilitados durante la emergencia ambiental.

Las personas sin seguro médico pueden acceder al programa NYC Care, que ofrece atención médica a través de la red de NYC Health + Hospitals. La inscripción puede iniciarse llamando al 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273).

Los hospitales de NYC Health + Hospitals atienden emergencias independientemente de la capacidad de pago o del estatus migratorio del paciente.

¿Cuándo debes llamar al 911?

Las autoridades recomiendan llamar inmediatamente al 911 si una persona presenta:

Dificultad severa para respirar

Dolor intenso u opresión en el pecho

Labios o rostro azulados

Pérdida del conocimiento

Confusión o incapacidad para hablar debido a la falta de aire

Estos síntomas pueden indicar una emergencia médica que requiere atención inmediata.

¿Qué medidas activó Nueva York para proteger a los residentes?

Ante la combinación de humo de incendios forestales y calor extremo, la administración del alcalde Zohran Mamdani activó varias medidas para reducir la exposición de los neoyorquinos y atender a las personas más vulnerables.

Entre las acciones anunciadas se encuentran la extensión de los protocolos de emergencia por calor, la apertura de cientos de centros de enfriamiento con aire acondicionado en los cinco condados y la distribución gratuita de mascarillas KN95.

Las mascarillas pueden obtenerse, entre otros puntos, en:

Bronx Library Center: 310 E. Kingsbridge Rd., Bronx

310 E. Kingsbridge Rd., Bronx Grand Concourse Library: 155 E. 173rd St., Bronx

155 E. 173rd St., Bronx Stavros Niarchos Foundation Library: 455 Fifth Ave., Manhattan

455 Fifth Ave., Manhattan Countee Cullen Library: 104 W. 136th St., Manhattan

104 W. 136th St., Manhattan St. George Library Center: 5 Central Ave., Staten Island

5 Central Ave., Staten Island Todt Hill Library: 2550 Victory Blvd., Staten Island

Los centros de enfriamiento permanecen abiertos y sus ubicaciones pueden consultarse llamando al 311 o mediante el buscador oficial de la ciudad.

Además, los equipos comunitarios intensificaron los recorridos bajo los protocolos Code Red y Code Grey para asistir a personas en situación de vulnerabilidad, mientras que escuelas públicas, parques y otras agencias municipales trasladaron actividades al interior o modificaron sus operaciones según evolucionan las condiciones ambientales.

¿Cómo recibir alertas oficiales sobre la calidad del aire?

La ciudad recomienda suscribirse al sistema Notify NYC, que envía alertas oficiales en tiempo real.

Para recibirlas en español, basta con enviar un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYCESP al 692692.

Quienes prefieran las alertas generales pueden enviar NYC al mismo número. Para cancelar el servicio deben escribir STOP, mientras que AYUDA o HELP permiten obtener información adicional.

Las autoridades también recomiendan consultar diariamente las guías oficiales sobre calidad del aire y calor extremo antes de realizar actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones mientras permanezca vigente la alerta ambiental.

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