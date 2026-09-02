Receta de la Abue Angie para hacer el mejor pozole blanco en estas fiestas patrias

GENERANDO AUDIO...

Receta de pozole Foto: Pexels

El pozole es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, el cual se hace presente en muchas ocasiones durante las fechas patrias de septiembre.

Con su origen prehispánico, donde se consumía durante las fiestas de la veintena de Tlacaxipehualiztli, se ha convertido en un sinónimo de mexicanidad, aunque a través de los años ha cambiado su forma de prepararse.

Es por eso que aquí, en Unotv.com, te presentaremos la receta de la Abue Angie, influencer y creadora de contenido, retomada por la Revista del Consumidor para que disfrutes de un sabroso pozole durante el Grito de Independencia.

¿Cómo preparar pozole?

Lo primero que necesitas hacer es poner a hervir agua en ollas grandes, para posteriormente verter el maíz dentro.

Mientras hierve debes de licuar cinco dientes de ajo con una cebolla y un chorrito de agua. Vacía esa mezcla a la olla del maíz e intégrale un cubo de consomé, tres hojas de laurel y una pizca de sal.

En otra olla necesitas cocer el pollo y la carne de cerdo, por separado, a cada uno añadiéndole ajo, media cebolla, un cubo de consomé, tres hojas de laurel y su respectiva sal para sazonar.

Después de cerca de una hora estará la carne lista, por lo que deberás vaciar los caldos en las ollas del maíz e integrar la carne y dar unos minutos para que se integren los sabores.

Debes de tomar en cuenta que:

El pozole estará listo cuando el maíz haya reventado y la carne se desmenuce con facilidad.

Procura que el retazo de pollo y la carne de cerdo estén a temperatura ambiente antes de su cocción.

Si notas que el agua se ha consumido, vierte más agua hirviendo y rectifica la sazón.

Asimismo, para la salsa necesitarás licuar los chiles, jitomates, ajos, orégano, un toque de vinagre de manzana y sal y estará lista.

Puedes acompañar tu pozole con orégano, salsa de chile de árbol, cebolla, col, rábanos, limón, tostadas y crema.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.