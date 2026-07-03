“Viernes Garnachero”: Ke-Tlayudas, el rinconcito oaxaqueño que tienes que probar

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En esta edición de “Viernes Garnachero” nos lanzamos a Ke-Tlayudas, un negocio familiar ubicado en la colonia Vallejo que, a pesar de tener apenas un año de existencia, ya conquistó a los amantes de la comida oaxaqueña. Sandro, junto con su mamá y una amiga, prepara recetas tradicionales que conservan el auténtico sabor del estado.

Las estrellas del menú son las tlayudas, que puedes pedir con tasajo, cecina, chorizo o hasta chapulines. También hay enmoladas, enchiladas de mole coloradito, enfrijoladas y tamales oaxaqueños de mole negro y mole verde. Para acompañar, nada mejor que un chocolate de agua espumoso o un café orgánico.

Uno de los platillos más originales de la casa es la hamburguesa con toque oaxaqueño, preparada con 150 gramos de carne hecha por ellos, quesillo, queso amarillo, jamón y pan de yema. Si quieres visitarlos, se encuentran en Donizetti 158, colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, y abren de miércoles a domingo, de 1:30 a 9:00 de la noche.

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