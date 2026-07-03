La Güera de las Estrellas predice triunfo de México sobre Inglaterra; “se rompe la maldición”

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A días del duelo entre México e Inglaterra el próximo domingo 5 de julio, en los octavos de final del Mundial 2026, La Güera de las Estrellas compartió una nueva predicción en la que aseguró que la Selección Mexicana logrará avanzar a los cuartos de final y pondrá fin a la llamada “maldición” que la ha perseguido en este torneo.

La astróloga recordó que días atrás anticipó un partido complicado frente a Ecuador, con pocos goles y mucha tensión, por lo que afirmó que su pronóstico “se cumplió”. Ahora, aseguró que el encuentro del domingo volverá a ser cerrado, aunque con un desenlace favorable para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

“Se rompe la maldición”, asegura La Güera de las Estrellas

Durante su participación en el noticiero “A las Nueve en Uno”, la vidente aseguró que, tras revisar las cartas del tarot y la posición de los astros, México tiene las condiciones para imponerse a Inglaterra.

“La predicción será que se rompe la maldición, que se rompe el karma, que estamos en casa y vamos a pasar a cuartos de final”. La Güera de las Estrellas, tarotista

También señaló que el partido será uno de los más complicados del torneo para ambas selecciones, aunque consideró que Inglaterra terminará reconociendo el nivel del combinado mexicano.

“Inglaterra se va muy pronto a casa, pero se va con honores, con respeto y dándonos nuestro lugar”. La Güera de las Estrellas, tarotista

Asimismo, explicó que, de acuerdo con su lectura astrológica, el encuentro podría extenderse más allá de los 90 minutos. Pues el primer tiempo será el momento de mayor presión para México, mientras que en la segunda mitad el desgaste físico, la altura de la Ciudad de México y las condiciones climáticas podrían inclinar la balanza a favor del Tricolor.

Incluso dejó abierta la posibilidad de que el boleto se defina en tiempos extra o hasta en una tanda de penales.

“Podría llegar a penales, pero veo muy complicado que ocurra precisamente por la altura, la temperatura y el desgaste. El triunfo se queda en casa”. La Güera de las Estrellas, tarotista

También lanzó advertencias para el resto del Mundial

Además del pronóstico para México, la astróloga aseguró que, debido a la posición de algunos planetas, durante los próximos partidos del Mundial podrían presentarse autogoles, expulsiones, penales y decisiones arbitrales polémicas.

Asimismo, destacó el crecimiento de Gilberto Mora, de quien dijo que en el futuro podría jugar en la Liga Premier de Inglaterra, incluso vistiendo la camiseta del Arsenal.

Finalmente, pidió a los aficionados mantenerse unidos y apoyar a la Selección Mexicana con pensamientos positivos.

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