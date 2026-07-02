Vinagre blanco vs vinagre de limpieza; estas son las diferencias de ambos

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Ve las diferencias. Foto: Getty images

El vinagre se ha convertido en uno de los productos más utilizados para limpiar el hogar de forma práctica y económica. Sin embargo, aunque muchas personas creen que el blanco y el de limpieza son el mismo producto, en realidad existen diferencias importantes que pueden influir en su eficacia al momento de desinfectar superficies o eliminar grasa.

De acuerdo con la revista española “El Mueble“, especialista en el hogar, la principal diferencia entre ambos tipos de vinagre está en su nivel de acidez, un factor que determina para qué tipo de tareas resulta más conveniente utilizarlos.

¿En qué se diferencian el vinagre blanco y el de limpieza?

Aunque ambos contienen ácido acético, no tienen la misma concentración. El vinagre blanco de consumo, utilizado principalmente para preparar alimentos, suele tener un nivel de acidez que va del 3% al 5%.

En cambio, el vinagre de limpieza alcanza aproximadamente un 8% de acidez, lo que le permite actuar con mayor eficacia para remover suciedad, desinfectar superficies y eliminar residuos difíciles.

Según “El Mueble“, esta diferencia hace que el vinagre de limpieza sea la opción más recomendable para las tareas domésticas, mientras que el vinagre blanco está pensado principalmente para uso alimenticio.

¿Para qué sirve el vinagre de limpieza?

Gracias a su mayor concentración de ácido acético, el vinagre de limpieza puede utilizarse para distintas labores del hogar, entre ellas:

Eliminar grasa acumulada en electrodomésticos

Desinfectar diversas superficies

Combatir gérmenes y bacterias

Ayudar a desprender residuos de cal y suciedad

Contribuir a quitar algunas manchas en la ropa

Además, suele formar parte de las alternativas de limpieza natural junto con ingredientes como el bicarbonato de sodio, el limón y la sal

¿Se puede limpiar con vinagre blanco?

Sí, el vinagre blanco también puede utilizarse para algunas tareas de limpieza, especialmente para retirar grasa ligera o limpiar ciertas superficies.

No obstante, debido a que su acidez es menor, su poder de limpieza y desinfección también resulta más limitado en comparación con el vinagre de limpieza.

Por ello, si el objetivo es realizar una limpieza profunda del hogar, “El Mueble” recomienda optar por el vinagre de limpieza, ya que fue elaborado específicamente para ese tipo de uso y ofrece mejores resultados en comparación con el vinagre blanco destinado al consumo.

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