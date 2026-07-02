¿Por qué cuando llueve nos da más sueño? Maggie Hegyi explica qué ocurre en tu cerebro

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Si alguna vez has sentido que un día lluvioso te da más ganas de dormir, no es solo una percepción. Maggie Hegyi explica que cuando el cielo se cubre de nubes entra menos luz a nuestros ojos, lo que hace que el cerebro produzca una mayor cantidad de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño y el descanso, conoce más en una nueva edición de Trucos Para Ti.

Además, los días de lluvia suelen estar acompañados de temperaturas más frescas y cambios en la presión atmosférica, condiciones que pueden hacer que el cuerpo se sienta más relajado y con menos energía, favoreciendo la sensación de somnolencia.

A esto se suma el sonido constante de la lluvia, considerado un tipo de “ruido blanco”. Este efecto ayuda a bloquear otros sonidos del ambiente, promueve la calma y facilita que el cerebro entre en un estado de relajación, por lo que es común sentir más sueño cuando está lloviendo.

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