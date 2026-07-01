¿Tu coche vibra o se va de lado? Maggie Hegyi comparte trucos para detectar fallas en las llantas

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¿Sientes que tu coche se mueve hacia un lado mientras manejas? Maggie Hegyi explica que esta puede ser una de las primeras señales de que tu vehículo necesita una revisión de alineación, también recomienda poner atención al desgaste de las llantas, ya que un desgaste irregular puede indicar que algo no está funcionando correctamente, conoce más detalles en Trucos Para Ti.

Otro aviso importante aparece cuando circulas a velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora y al frenar notas que el volante vibra. De acuerdo con Maggie Hegyi, esto puede ser señal de que las llantas están desbalanceadas, un problema que puede surgir por golpes contra baches u otros impactos en el camino.

Para evitar problemas mayores, Maggie Hegyi recomienda realizar la alineación y balanceo aproximadamente cada 10 mil kilómetros o cada vez que se cambien las llantas. Mantener estos servicios al día ayuda a mejorar la seguridad, el rendimiento del vehículo y la duración de los neumáticos.

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