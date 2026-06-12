Chamoyada de mango con gomitas: receta fácil para refrescarte en días calurosos
La chamoyada es una de las bebidas congeladas más populares en México gracias a la combinación de sabores dulces, ácidos y picantes. Generalmente se prepara con frutas como mango, tamarindo o fresa y se acompaña con chamoy, chile en polvo y diferentes tipos de dulces.
Esta versión de mango destaca por su preparación sencilla y por incluir gomitas en el fondo del vaso para darle una textura diferente en cada sorbo.
¿Cómo preparar chamoyadas?
Ingredientes (para dos personas)
- 2 mangos maduros cortados en cubos y congelados
- ½ taza de chamoy líquido
- 1 cucharada de chile en polvo
- 1 taza de hielo (opcional)
- ½ taza de gomitas surtidas
- Chamoy extra para decorar
- Chile en polvo extra para escarchar
Preparación
Comienza escarchando los vasos, para hacerlo, pasa un poco de chamoy por el borde y después cúbrelo con chile en polvo.
Coloca algunas gomitas en el fondo de cada recipiente y reserva. En la licuadora agrega el mango congelado junto con el chamoy líquido. Si deseas una consistencia más fría y espesa, añade también hielo; licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
Vierte la preparación en los vasos previamente escarchados y con las gomitas en el fondo; para terminar, decora con más chamoy, una pizca de chile en polvo y algunas gomitas adicionales sobre la superficie.
La chamoyada de mango puede disfrutarse como postre o bebida refrescante durante temporadas de calor. La combinación del mango con el chamoy y el toque picante del chile en polvo la convierten en una de las preparaciones más populares entre quienes disfrutan los sabores agridulces.
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