“Viernes Garnachero”: “Quetzalkáfeh”, sabor artesanal con historia en la Calzada de Guadalupe

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” nos lanzamos a descubrir un lugar que merece una visita, en Calzada de Guadalupe 321 se encuentra ”Quetzalkáfeh”, un espacio pequeño en tamaño, pero enorme en sabor, tradición y calidez.

Aquí todo tiene un toque artesanal y cada platillo refleja el orgullo por sus raíces.

Ricos desayunos. Foto: Uno TV

Uno de los grandes atractivos del lugar son sus cuatro cartas con una amplia variedad de opciones para desayunar o comer.

Muchos de sus ingredientes provienen directamente de la Huasteca Hidalguense, lo que le da un sabor auténtico a cada preparación.

Además, cuentan con paquetes de desayuno accesibles que combinan calidad, porciones generosas y muy buen sazón.

Rica comida de la Huasteca. Foto: Uno TV

Pero más allá de la comida, “Quetzalkáfeh” también tiene una historia que inspira. Judith, una de las personas al frente del proyecto, nos recibió con una atención excepcional.

Aunque es abogada de profesión, hace nueve años decidió, junto con sus hermanos, cambiar el rumbo de su vida tras la pérdida de su padre y apostar por un sueño familiar.

El resultado es un negocio construido con esfuerzo, cariño y mucha dedicación, donde cada detalle busca hacer sentir a los visitantes como en casa.

Si estás buscando comida casera, productos artesanales y una historia que se saborea en cada bocado, “Quetzalkáfeh” es una parada obligada para este “Viernes Garnachero”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.