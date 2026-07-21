¿Mosquitos invaden tu casa en temporada de lluvias? Maggie Hegyi comparte 5 trucos para mantenerlos lejos

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Con la llegada de la temporada de lluvias, los mosquitos se convierten en visitantes frecuentes dentro de las casas. Además de ser molestos, sus piquetes pueden arruinar el descanso durante la noche.

En una nueva entrega de Trucos de Maggie Hegyi, la conductora comparte una serie de recomendaciones sencillas para evitar que estos insectos entren a tu hogar y reducir los lugares donde suelen reproducirse.

¿Cómo evitar que entren mosquitos a tu casa?

Si sientes que cada noche eres el blanco favorito de los mosquitos, Maggie Hegyi recomienda seguir estos consejos:

Elimina el agua estancada

Los mosquitos aprovechan cualquier recipiente con agua acumulada para poner sus huevos. Por ello, es importante vaciar con frecuencia:

Cubetas

Macetas

Floreros

Cualquier recipiente donde se acumule agua

Mantener estos espacios secos ayuda a disminuir su reproducción.

Coloca mosquiteros en puertas y ventanas

Una forma efectiva de impedir que entren a la vivienda es instalar mosquiteros en puertas y ventanas. Maggie destaca que actualmente existen modelos con imanes que son fáciles de colocar y retirar.

Cierra puertas y ventanas al amanecer y al atardecer

Estos son los momentos del día en los que los mosquitos suelen estar más activos.

Por ello, recomienda cerrar puertas y ventanas antes de esas horas para reducir las posibilidades de que ingresen al interior de la casa.

Usa un ventilador

Aunque parezca un truco sencillo, encender un ventilador puede ayudar.

Las corrientes de aire dificultan el vuelo de los mosquitos, por lo que les resulta más complicado acercarse a las personas.

Mantén limpio el patio

Otra recomendación es conservar el patio en buen estado:

Corta la hierba con frecuencia.

Evita rincones húmedos.

Mantén limpios los espacios exteriores donde los mosquitos puedan esconderse.

Unos hábitos sencillos pueden marcar la diferencia

Con pequeñas acciones como eliminar el agua estancada, proteger puertas y ventanas, aprovechar un ventilador y mantener limpios los espacios exteriores, es posible reducir la presencia de mosquitos dentro del hogar durante la temporada de lluvias y hacer las noches mucho más tranquilas.

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