¿Ropa húmeda en casa? Así funciona la técnica japonesa del tendido arcoíris

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Esta técnica facilita el secado dentro de casa. Foto: Getty Images

La técnica japonesa del “tendido arcoíris” se ha convertido en una de las más comentadas en redes sociales por ofrecer una forma de secar la ropa dentro de casa durante la temporada de lluvias.

El método consiste en acomodar las prendas de manera estratégica para favorecer la circulación del aire, reducir la humedad y evitar los malos olores.

Aunque suele asociarse con Japón, no existe una confirmación oficial de que su origen sea japonés; sin embargo, se utiliza con frecuencia durante las temporadas de lluvia y humedad en ciudades como Tokio.

De acuerdo con el portal especializado Apts.jp, dedicado a asesorar a personas que viven en la capital japonesa, esta técnica responde a las condiciones climáticas del país, donde las lluvias y la elevada humedad dificultan el secado de la ropa al aire libre durante algunas estaciones del año.

¿Cómo funciona la técnica japonesa del “tendido arcoíris”?

La efectividad del método no depende de utilizar una secadora o algún aparato eléctrico, sino de la forma en la que se distribuyen las prendas sobre el tendedero. La recomendación principal es colocar las prendas más largas en los extremos y las más cortas hacia el centro, formando una especie de U invertida o arco.

Esta distribución crea espacios que permiten que el aire circule con mayor facilidad entre cada prenda, reduciendo la acumulación de humedad.

Para las toallas, el consejo es colgarlas dejando un lado más largo que el otro, ya que esto facilita el paso del aire y ayuda a que se sequen más rápido.

Según explica el portal, el principio detrás de esta técnica es sencillo, mientras mayor sea la circulación del aire entre las telas, menor será el tiempo necesario para que la ropa pierda la humedad acumulada.

Consejos para evitar malos olores en la ropa

De manera complementaria, también se puede contemplar otras recomendaciones para mejorar el secado en interiores.

Una de las más importantes es retirar la ropa de la lavadora inmediatamente después de que termine el ciclo de lavado. Incluso dejarla dentro de la máquina durante unos minutos puede favorecer la aparición de malos olores, debido a que la humedad permanece atrapada en los tejidos.

También se recomienda tender la ropa en una habitación con buena ventilación, preferentemente donde entre luz natural durante parte del día. Si esto no es posible, se puede apoyar el secado utilizando un ventilador o colocando el tendedero cerca del aire acondicionado para mejorar la circulación del aire.

Otra sugerencia es evitar sobrecargar el tendedero. Si hay demasiadas prendas juntas, el aire no circula correctamente y el secado será más lento, por eso es más conveniente realizar cargas de lavado pequeñas.

Además, colocar las prendas de forma perpendicular al flujo de aire y utilizar perchas para separarlas ayuda a mantener espacio entre las telas y acelerar el secado.

Aunque la llamada técnica japonesa no garantiza tiempos exactos de secado, su objetivo es aprovechar mejor la ventilación disponible dentro del hogar para reducir la humedad de las prendas y evitar el característico olor a ropa mal secada.

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