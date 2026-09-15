Maggie Hegyi comparte 5 trucos para quitar manchas de salsa, pozole y grasa de tu ropa

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Durante las fiestas patrias, platos como el pozole, los tacos, las tostadas y las salsas pueden terminar en nuestra ropa. Antes de dar por perdida esa blusa favorita, Maggie Hegyi comparte cinco trucos para tratar algunas de las manchas más comunes.

Manchas de salsa: evita tallar la prenda y retira primero el exceso con una cucharita, después, enjuaga la mancha por la parte de atrás con agua fría y aplica detergente líquido. Déjalo actuar durante unos minutos y posteriormente enjuaga la prenda como normalmente lo haces.

Caldito o pozole: primero absorbe el líquido sin frotar, luego coloca detergente líquido sobre la mancha y enjuaga con agua fría. Si queda una mancha rojiza, evita meter la prenda a la secadora, ya que el calor puede fijarla. Repite el procedimiento hasta eliminarla.

Grasa de tacos o frituras: en este caso, actuar rápido es importante, aplica detergente líquido directamente sobre la mancha, déjalo actuar y después lava la prenda. También se recomienda utilizar sal si no puedes lavar la ropa de inmediato, pues puede ayudar a absorber la grasa.

Salsa en ropa blanca: antes de utilizar cloro, revisa la etiqueta de la prenda y haz una prueba en una pequeña parte para comprobar que no dañe la tela. Además, recuerda que nunca debes mezclar cloro con otros productos de limpieza.

El quinto truco aplica para cualquier mancha, actuar lo más rápido posible, pues mientras más tiempo permanezca en la tela, más difícil puede ser eliminarla.

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