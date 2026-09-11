¿Para qué sirve poner una esponja dentro del refrigerador? Esto se sabe del truco casero

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El truco casero se ha vuelto popular en rede sociales. Foto: Shutterstock

Poner una esponja dentro del refrigerador se ha convertido en uno de esos trucos caseros que circulan en redes sociales.

La idea es sencilla, aprovechar la capacidad de este material para absorber pequeñas cantidades de agua que pueden acumularse en algunas zonas del electrodoméstico.

La humedad puede aparecer en forma de gotas o condensación, por lo que una esponja podría ayudar a recoger parte de esa agua. Sin embargo, esto debe entenderse como un recurso doméstico y no como una recomendación oficial para conservar los alimentos.

Las autoridades de seguridad alimentaria ponen el énfasis en otros aspectos para mantener la comida en buenas condiciones, como la temperatura, la limpieza y los tiempos adecuados de almacenamiento.

¿Por qué se coloca una esponja dentro del refrigerador?

La explicación del truco está en una característica básica de las esponjas, pueden absorber agua. Por eso, algunas personas las colocan en espacios donde detectan pequeñas acumulaciones de humedad. En ese sentido, la esponja puede funcionar como un absorbente para evitar que las gotas permanezcan sobre una superficie.

Pero conviene ponerle límites a esta práctica. No hay una recomendación oficial que establezca que colocar una esponja dentro del refrigerador sea necesario para mantener los alimentos seguros.

La humedad sí puede influir en la conservación y calidad de algunos alimentos, pero los refrigeradores también cuentan con compartimentos diseñados para ofrecer distintas condiciones de almacenamiento.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) explica, por ejemplo, que algunos cajones para frutas y verduras están diseñados para ofrecer condiciones de humedad adecuadas para estos productos.

Lo que sí recomiendan las autoridades para el refrigerador

USDA recomienda mantener el refrigerador a 40 °F (4.4 °C) o menos, ya que la refrigeración ayuda a retardar el crecimiento de bacterias.

También es importante mantener limpio el interior del aparato. El USDA aconseja limpiar los derrames inmediatamente con agua caliente y jabón, y después enjuagar las superficies.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también aconsejan limpiar el interior del refrigerador cuando existe riesgo de contaminación, utilizando agua jabonosa caliente y secando las superficies después.

Además, FoodSafety.gov establece tiempos de almacenamiento para distintos alimentos y señala que las recomendaciones para productos refrigerados parten de una temperatura de 40 °F (4 °C) o menos.

Entonces, ¿la esponja ayuda a conservar los alimentos?

Puede absorber humedad, pero no es un método de conservación de alimentos respaldado por las autoridades.

No hay que atribuirle funciones que no tiene. Una esponja no sustituye la refrigeración adecuada, la limpieza del aparato ni los tiempos recomendados para almacenar cada alimento.

Tampoco hay fundamento para asegurar que colocarla dentro del refrigerador hará que la comida dure más tiempo o evitará por sí sola la aparición de bacterias o moho.

¿Cómo probar este tip casero?

Si se quiere utilizar una esponja para recoger pequeñas cantidades de agua, lo más importante es que esté limpia y se coloque en un sitio donde pueda absorber las gotas sin entrar en contacto directo con los alimentos.

También conviene revisarla con frecuencia. Una esponja que permanece húmeda durante mucho tiempo deja de ser una solución práctica y puede convertirse en otro elemento que requiere limpieza.

Si presenta mal olor, suciedad o deterioro, lo recomendable es retirarla.

En resumen, la esponja puede servir como un recurso casero para absorber humedad visible, pero no es necesaria para mantener los alimentos seguros.

Para eso, las recomendaciones oficiales siguen siendo mucho más sencillas, mantener el refrigerador a 4.4 °C o menos, limpiar los derrames y respetar los tiempos de almacenamiento de cada alimento.

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