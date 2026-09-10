La Güera de las Estrellas advierte por el 15 de septiembre: “No pongamos en riesgo ninguna situación”

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La Güera de las Estrellas habló sobre el clima astrológico de los próximos días y puso especial atención en el 15 de septiembre, fecha en la que, de acuerdo con su lectura, habrá una configuración que podría generar tensión en las relaciones y en el entorno familiar.

Durante su participación en el noticiero A las Nueve en Uno, la astróloga explicó que la energía posterior a los eclipses todavía tendrá efectos durante estos días y pidió a sus seguidores mantener la calma, particularmente entre el 10 y el 17 de septiembre.

¿Por qué la Güera de las Estrellas alerta por el 15 de septiembre?

La Güera de las Estrellas señaló que el 15 de septiembre no estaría “bien aspectado” debido a una cuadratura entre Venus y Plutón, una configuración que, desde la astrología, relacionó con posibles conflictos y momentos de tensión.

“El 15 no está bien aspectado, de una vez se los digo, para que tomen nota, para que tomen sus reservas, estén tranquilos, positivos, porque Venus tiene cuadratura en Plutón”. Güera de las Estrellas, tarotista

Ante este escenario, hizo un llamado a cuidar las palabras y las acciones durante esa fecha, especialmente en un momento en el que muchas familias se reúnen para celebrar las Fiestas Patrias. “Esto es muy peligroso, escuchen esto, muy peligroso para el 15 de septiembre”.

La astróloga recomendó no actuar impulsivamente y pidió atención a la manera en que las personas se relacionan durante esos días.

“Entonces, no pongamos en riesgo ninguna situación energética a nuestra familia, a nuestra persona, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras relaciones”. Güera de las Estrellas, tarotista

La astróloga también habló del 17 de septiembre, fecha en la que, según explicó, Quirón estará retrógrado y regresará a Aries.

En su interpretación, este movimiento estaría relacionado con heridas emocionales y con situaciones del pasado que podrían volver a sentirse presentes.“Todos nos vamos a volver a sentir heridos con nuestro pasado, nuestra antigua versión, y lo que sentimos que no hemos conseguido”.

Sin embargo, aclaró que, desde su lectura, el impacto sería principalmente emocional y no necesariamente económico.

“Va a ser más emocional que económico, porque la economía va a fluir”. Güera de las Estrellas, tarotista

Finalmente, la Güera de las Estrellas también señaló que entre el 10 y el 17 de septiembre las personas podrían comenzar a identificar situaciones que les han afectado, como la pérdida de confianza, sentimientos o motivación hacia algo o alguien.

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